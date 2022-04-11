Эта война с РФ не последняя: у Зеленского рассказали, о чем уже сейчас нужно задуматься украинцам

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал скандальное заявление, предупредив что Украина с каждым днем войны против России все ближе к тому, чтобы стать новым Израилем. Такое сравнение Арестович сделал на основании того, что российско-украинская война может длиться до 2035 года. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на интервью Арестовича российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Нынешнюю военную агрессию России Алексей Арестович назвал не последней и определяющей, а лишь промежуточной. Арестович привёл примеры Израиля, который, воюя с арабами, прошёл пять больших войн и только тогда понял, что эти методы не работают и нужно определяться с другими. Тоже самое придётся пройти Украине.

Советник главы Офиса президента считает, что до 2035 года Украина столкнется с несколькими войнами, с несколькими попытками России атаковать украинский народ. Иными словами, такие столкновения возможны каждый второй год, каждый 5 лет возможна война в Украине. Если же говорить о больших войнах, то, по мнению Арестовича, они могут происходить каждые 7-8 лет.

Арестович отметил, что тем гражданам Украины, которые не готовы принимать такую реальность и не готовы жить в ожидание нового столкновения, лучше сменить место жительства и уехать из страны. При этом он отметил, что система безопасности Украины должна быть кардинально реформирована и изменена.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина – это и есть новый Израиль. Только масштабы намного больше. Те украинцы, которые это до сих пор ещё это не осознали, должны всерьёз задуматься о том, чтобы переехать в Испанию или другие более комфортные для проживания страны.

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