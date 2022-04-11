logo

BTC/USD

41504.36

ETH/USD

3079.56

LTC/USD

106.09

USD/UAH

31.50

EUR/UAH

34.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами, который горел почти 3 часа
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами, который горел почти 3 часа

Сергей Гайдай опроверг распространяемую оккупантами информацию о якобы обстреле жилого сектора населенного пункта

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Луганской области украинские защитники провели блестящую спецоперацию, уничтожив склад с боеприпасами российской армии. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами, который горел почти 3 часа

Склад с боеприпасами. Фото: из открытых источников

В каком именно населенном пункте Луганской области находился склад с боекомплектом по понятным причинам не сообщается. 

При этом Сергей Гайдай отметил, россияне, поняв, что горит большой склад с боеприпасами, решили перебить информационную волну. Именно поэтому сепарскими и российскими пабликами начали распространяться сообщения о том, что ВСУ якобы обстреляли мирных жителей Донбасса, что, конечно же. Не соответствует действительности. 

Губернатор Луганщины назвал удачную спецоперацию украинских защитников еще одной маленькой победой. По словам Сергея Гайдая, те вражеские боеприпасы, которые пылали больше 2,5 часов, уже сегодня могли быть направлены, как против украинских защитников, так и против мирных граждан. Теперь же на одну угрозу стало меньше. Украинские защитники уверенно продолжают давать отпор попыткам оккупантом пойти в наступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ни президент, ни украинский народ, ни украинские защитники не согласятся оккупацией Донбасса и установлении там российской оккупационной власти. Поэтому, если ситуация будет развиваться не в лучшем для Украины сценарии и Донбасс будет оккупирован полностью, война в Украине существенно затянется – пока весь Донбасс не будет освобождён.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/1437
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!