ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами, который горел почти 3 часа

В Луганской области украинские защитники провели блестящую спецоперацию, уничтожив склад с боеприпасами российской армии. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Склад с боеприпасами. Фото: из открытых источников

В каком именно населенном пункте Луганской области находился склад с боекомплектом по понятным причинам не сообщается.

При этом Сергей Гайдай отметил, россияне, поняв, что горит большой склад с боеприпасами, решили перебить информационную волну. Именно поэтому сепарскими и российскими пабликами начали распространяться сообщения о том, что ВСУ якобы обстреляли мирных жителей Донбасса, что, конечно же. Не соответствует действительности.

Губернатор Луганщины назвал удачную спецоперацию украинских защитников еще одной маленькой победой. По словам Сергея Гайдая, те вражеские боеприпасы, которые пылали больше 2,5 часов, уже сегодня могли быть направлены, как против украинских защитников, так и против мирных граждан. Теперь же на одну угрозу стало меньше. Украинские защитники уверенно продолжают давать отпор попыткам оккупантом пойти в наступление.

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