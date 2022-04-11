У Зеленского рассказали, какой сценарий ждет Украину, в случае полной оккупации Донбасса

Если российской армии удастся оккупировать весь Донбасс и выйти на административные границы Донецкой и Лаганской областей, как и планируют в Кремле, то Украина продолжит войну против России и постепенно будет выбивать врага из украинской земли. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП заявил, что оккупацию всей части Донбасса не примет ни украинский народ, ни ВСУ, ни народ. На таких условиях не может быть подписан мирный договор. Война в таком случае будет продолжаться.

При этом Алексей Арестович отметил, что война может продолжаться только в том случае, если Запад продолжит поддерживать Украину оружием. Украина будет продолжать новые образцы оружия в то время, как в России оружие постепенно будет заканчиваться. Киев намерен использовать это преимущество.

Арестович отметил, что отбивать Донбасс у врага будет непросто. Будет много потерь в украинской армии, будет много сложностей для отечественной экономики, но другого пути у Украины нет.

Алексей Арестович также рассказал, что не стоит ждать, что Украина очень быстро освободит Донбасс. Дэоккупация будет проходить по миллиметру, но она произойдет в любом случае и враг будет полностью уничтожен на украинской земле. Советник главы ОП добавил, война в Украине точно не закончится, пока враг не будет, как минимум, отброшен к тем границам, которые были установлены до 24 февраля, когда и произошло полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину.

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