Риторика Запада относительно РФ становится все более жестче: в чем главная причина

Запад всё более жестко высказывается о действиях России. Даже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявляет, что украино-российское противостояние закончится военным, а не дипломатическими путем. Британский премьер Борис Джонсон совершил неожиданный визит в Киев, привезя не только словесные гарантии поддержки, но и анонсировав очередную финансовую и военную помощь. Эксперты оценили для издания "Комментарии" последние заявления и действия Запада.

Зеленский и Джонсон. Фото: из открытых источников

Чем больше будут наши успехи на фронте, тем больше будет меняться риторика политиков в Европе и на Западе в целом

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отмечает, что в том же Евросоюзе есть откровенно пророссийские правительства и главы государств (как тот же Орбан в Венгрии), политики (как та же Ле Пен, которая баллотируется в президенты Франции – как раз сегодня там первый тур выборов). Но таких, уверен он, – меньшинство.

"Большинство же стран Запада прозревают. Они видят варварство, которое несет Россия. Видят, насколько не соответствовал действительность миф о "второй армии в мире", каковой пытались представить российскую – пропагандисты. Видят реальные силу и мощь украинской армии, волю нашего народа к сопротивлению во имя свободы, – поясняет политолог. – Еще один крайне важный фактор заключается в том, что абсолютное большинство граждан стран Запада поддерживают Украину. Общественность — за Украину. И политики, так называемые элиты, вынуждены ориентироваться на такие настроения, если хотят оставаться у власти. Они не могут идти против воли своего же народа. Это касается не только Германии, но и США, где Байден также не спешил вводить мощные санкции и передавать нам серьезные виды вооружения. Но под давлением общества Байден, Шольц и многие другие меняют свою риторику".

К примеру, глава европейской дипломатии Боррель, напоминает Максим Яли, еще в ноябре прошлого года заявлял о том, что ЕС не будет воевать за Украину, что намерен помогать лишь дипломатическим путем. Речь также шла об экономической, финансовой поддержке. Но не о поддержке вооружением.

"Сейчас же, после 45 дней украинско-российского противостояния, в котором РФ понесла колоссальные потери, Боррель буквально "переобувается в воздухе" — и стал чуть ли не самым проукраинским политиком в Европе, – акцентирует эксперт. – Что касается Орбана и подобной камарильи в той же Франции — они давно взаимодействуют с Кремлем, лоббируя российские интересы и получая за это те или иные экономически и финансовые преференции. Как тот же газ по бросовым ценам. Фактически – это продажные политики, подкупленные Москвой. Власти РФ десятилетиями тратили миллиарды на подобный подкуп, формируя в Европе пророссийскую колонну".

Но, резюмирует Максим Яли, чем больше будут наши успехи на фронте, тем больше будет меняться риторика политиков в Европе и на Западе в целом — в пользу Украины.

"Уверен, что вчерашний визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона – это начало подобного рода "паломничества". Вскоре (после того, как нашей победой завершится Битва за Донбасс, основная фаза которая уже началась) мы увидим, как в украинскую столицу потянется поток политических лидеров – премьеров, президентов и так далее", – прогнозирует политолог.

Позиция некоторых представителей Запада "воевать с Россией до последнего украинца" точно не отображает того, что чувствуют сами украинцы

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает визит Бориса Джонсона в Киев важным шаг в ракурсе поддержки Украины. И дипломатической, и финансовой, и военной.

"Важно понимать, что Джонсон – представитель "ястребов". Тех, кто считает, что успешные для Украины переговоры с Россией возможны лишь после военной победы нашей страны. И Великобритания оказывает в этом смысле серьезную помощь Украине. В том числе – предоставляя определенные виды вооружения. Что особенно важно в ракурсе Битвы за Донбасс, которая во многом может определить исход войны", – поясняет эксперт.

В то же время он считает важным понимать, что позиция некоторых представителей Запада "воевать с Россией до последнего украинца" точно не отображает того, что чувствуют сами украинцы. Особенно мирные граждане, живущие в зоне боевых действий. И тут, считает Николай Спиридонов, абсолютно правильная позиция президента Украины и его Офиса – продолжать искать пути выхода путем переговоров.

"Понятно, что свою субъектность нам предстоит отстаивать именно на поле боя. В том числе в битве за Донбасс, сражениях в районе Харькова. И тут нам важно как минимум – выстоять, как максимум – победить. Чтобы иметь более мощные позиции в процессе переговоров, – поясняет эксперт. – И, с моей точки зрения, после визита Джонсона у Украины появляется больше ресурсов, чтобы грядущие битвы окончилась в нашу пользу".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией: что это значит – и почему это важно.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!