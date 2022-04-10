Полное эмбарго на торговлю Украины с Россией: что это значит – и почему это важно

Украинское правительство одобрило полное эмбарго на торговлю с Россией, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. Эксперты проанализировали этот шаг специально для издания "Комментарии".

Эмбарго на торговлю Украины с Россией. Фото: из открытых источников

Остро для нас стоит вопрос приобретения ядерного топлива

Политический и экономический эксперт, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок уверен, что торговое эмбарго следовало вводить еще в 2014 году.

"И то, что его не ввели тогда, я считаю одним из наибольших провалов президентства Порошенко. На продолжении всех этих лет украино-российский товарооборот составлял приблизительно 10+ млрд долларов. А в 2021 году он достиг и вовсе 13 млрд", – отмечает Валерий Клочок.

Если брать по структуре, то основная часть, по его словам, – энергетическая составляющая. А также — минеральные удобрения, для изготовления их в Украине нужен серьезный газовый ресурс, которого у нас нет.

"Что касается транспортировки через территорию Украины того же российского газа в Европу, то он, думаю, будет сохранен. Но исключительно после того, как будет решен вопрос касательно энергетического эмбарго против РФ в Европе. Контракт пока действует, но финансовые объемы там – приблизительно 2-2,5 млрд долларов в год. То есть, в общей структуре – не такая серьезная цифра", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что существенно будет уменьшена сфера услуг, включая транспортные. И напоминает, что в структуре украино-российской торговли сфера услуг занимала около 3 млрд долларов. Это и пассажирские, и грузовые перевозки, в том числе железнодорожным транспортом.

"Остро для нас стоит вопрос приобретения ядерного топлива. Пока не ясно, как он будет решаться. Но, в любом случае, решение о введении торгового эмбарго со страной-агрессором – очень правильное. Приветствую такую позицию Офиса президента и Кабмина. Надеюсь, правительство понимает острую необходимость диверсификации источников поставок всех товаров и энергоресурсов – и будет активно работать в этом направлении. Тем более, что на фоне российской агрессии мы имеем беспрецедентную поддержку со стороны Запада", – резюмирует Валерий Клочок.

Введение нами эмбарго становится и своеобразным дипломатическим указателем для других стран

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос рассуждает так:

"Эмбарго – неотъемлемая часть военного положения. Как можно воевать и продолжать торговлю с оккупантом? С введением эмбарго раскрываются возможности для урегулирования правового состояния товаров, уже попавших на таможенную территорию Украины. В том числе, транспортных средств страны-агрессора – те же вагоны, о которых говорим уже несколько лет, имущество и юрлица, которые находятся в собственности оккупантов".

По словам эксперта, введение нами эмбарго становится и своеобразным дипломатическим указателем для других стран – вводить дальнейшие санкции и ограничения против России.

"Отсутствие такого шага позволяло тем же европейцам задаваться вопросом – почему следует закрывать порты для кораблей орков? Теперь этот вопрос потерял смысл. Эмбарго говорит о том, что попытка зайти в чужие порты – это попытка обойти эмбарго. Война, – подчеркивает Андрей Кривонос, – продолжается на поле боя, на информационном фронте, в экономической и дипломатической плоскостях. И все составляющие тут одинаково важны".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Мелитополе оккупанты начали брать "на карандаш" мужчин.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!