В Мелитополе оккупанты начали брать "на карандаш" мужчин

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты агитируют мужчин вступать в ряды российской армии. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Блокпост. Фото: из открытых источников

Оккупантам удалось установить контакт с некоторыми старшими по домам. Ряд лиц согласились пойти на контакт с оккупационными властями. Сейчас оккупанты занимаются тем, что с помощью колаборантов пытаются вычислить, какие квартиры пустые и там нет хозяев. Отдельно внимание уделяется тем квартирам, где проживают мужчины, их данные берут "на карандаш".

Иван Федоров отметил, теперь российские солдаты останавливают автомобили на блокпостах и предлагают украинскими мужчинам присоединиться к российской армии. Пока что не зафиксировано случаев, что мужчин насильственно ставят перед фактом – брать в руки оружие и идти вместе с российскими военным против ВСУ. Но со дня на день все может измениться. В связи с тем, что практически все отказываются воевать на стороне оккупантов, те могут начать применять силу.

По словам мэра Мелитополя, тактика оккупантов во всех оккупированных населенных пунктах практически одна и та же и говорит о том, что такая задача поставлена всей армии. Они пытаются создать в оккупированных городах некий "вакуум", лишая людей возможности покинуть оккупированные населенные пункты, а также, не пуская в города гуманитарные грузы. Интересно, что россияне прекратили завозить свою "гуманитраку" на временно оккупированные территории. Теперь они просто забирают украинскую или западню гумпомощь, раздают ее солдатам или же местным жителям, выдавая это за помощь РФ.

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