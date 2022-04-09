logo

BTC/USD

42469.99

ETH/USD

3207.21

LTC/USD

111.25

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура В МВД рассказали, как оккупанты скрывали следы своих пыток над людьми на Киевщине
commentss НОВОСТИ Все новости

В МВД рассказали, как оккупанты скрывали следы своих пыток над людьми на Киевщине

Правоохранителям требуется достаточно длительное время, чтобы найти тела погибших

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Следователям, криминалистам нужно несколько недель, чтобы точно сказать, сколько мирных жителей Киевской области убили оккупанты. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистами в аэропорту Гостомеля рассказал глава МВД Денис Монастырский.

В МВД рассказали, как оккупанты скрывали следы своих пыток над людьми на Киевщине

Денис Монастырский. Фото: УНИАН

Министр отметил, сейчас очень большую работу делают следователи и криминалисты. Им то и предстоит выяснить все те преступления, которые совершили российские военные в оккупированных населенных пунктах Киевской области. 

По словам Дениса Монастырского, на Киевщине, когда оккупанты отступали, то очень много заданий заминировали. Зверства российских военных просто ужасные. Есть случай, когда они установили растяжку на двери там, где находились подразделения спасателей ГСЧС Украины. Также есть много мин под касками, ящиками с боеприпасами. Есть мины у дверей, которые ведут в подвалы и погреба. Все это говорит об особом цинизме российских военных, которые даже после того, как покинули украинские территории решили серьезно навредить.

Глава МВД отметил, захватчики, чтобы скрыть следы свои преступлений просто взрывали те помещения, где были замученные мирные люди. Поэтому правоохранителям нужно довольно много времени, чтобы установить тела, от которых после взрывов и пожаров практически ничего не осталось.

Читайте также на портале "Комментарии" — заявление пресс-секретаря президента РФ Путина Дмитрия Пескова о значительных потерях российской армии в войне против Украины у многих вызвало удивление, ведь ранее кремлевская верхушка отрицала потери в "спецоперации". Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, почему вдруг в Кремле "прозрели" и Песков решил сказать все, как есть.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!