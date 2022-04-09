В МВД рассказали, как оккупанты скрывали следы своих пыток над людьми на Киевщине

Следователям, криминалистам нужно несколько недель, чтобы точно сказать, сколько мирных жителей Киевской области убили оккупанты. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистами в аэропорту Гостомеля рассказал глава МВД Денис Монастырский.

Денис Монастырский. Фото: УНИАН

Министр отметил, сейчас очень большую работу делают следователи и криминалисты. Им то и предстоит выяснить все те преступления, которые совершили российские военные в оккупированных населенных пунктах Киевской области.

По словам Дениса Монастырского, на Киевщине, когда оккупанты отступали, то очень много заданий заминировали. Зверства российских военных просто ужасные. Есть случай, когда они установили растяжку на двери там, где находились подразделения спасателей ГСЧС Украины. Также есть много мин под касками, ящиками с боеприпасами. Есть мины у дверей, которые ведут в подвалы и погреба. Все это говорит об особом цинизме российских военных, которые даже после того, как покинули украинские территории решили серьезно навредить.

Глава МВД отметил, захватчики, чтобы скрыть следы свои преступлений просто взрывали те помещения, где были замученные мирные люди. Поэтому правоохранителям нужно довольно много времени, чтобы установить тела, от которых после взрывов и пожаров практически ничего не осталось.

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