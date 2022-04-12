Химатака на Мариуполь: почему Кремль пошел на такой шаг – как Запад может наказать Россию

Представители полка специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов", защищающие Мариуполь, завила, что РФ использовала против них химическое оружие. Уже появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского, а также представителей США и Великобритании. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Мариуполь. Фото: из открытых источников

Санкции нужно доводить не просто до очень болезненного для россиян уровня, а до такого уровня, который не позволит РФ продолжать военные действия

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает следующим образом:

"Информация о применении химического оружия против "Азова", который держит территорию меткомбината "Азовсталь", вполне может отвечать действительности. Путин и его режим не имеют никаких моральных ограничений. И в арсенале возможных действий – для них совершенно нормально (с их точки зрения) применение химического оружия. Ментально Путин ничем не отличается от иракского диктатора Хусейна, который в свое время применил химическое оружие против курдов".

Эксперт не исключает, что химатака против защитников Мариуполя может быть и попыткой демонстрации Западу неограниченного арсенала, который Путин готов применять в этой войне.

"Недели три назад, в начале активного вторжения, была информация из Донецка, что якобы украинской стороной готовилась провокация с подрывом промышленных емкостей с химреактивами. То есть, уже создавалась почва для "аргументации" своего "ответа". Но потом в силу каких-то причин российские пропагандисты, спецслужбы и военные отложи этот вариант, – отмечает Андрей Сенченко. – И теперь, как видим они, решились на прямые военные действия с применением химоружия. Причем действия, которые сами же анонсировали".

Именно 11 апреля появилось заявление представителя т.н. "ДНР" Эдуарда Басурина о том, что в боях за подземные строения завода "Азовсталь" в Мариуполе для снижения потерь нужно "обратиться к химическим войскам". Похоже, обратились…

"Понятно, что это – не решение фейковой ДНРии, а прямое указание со стороны РФ. Как понятно и то, что Путин способен на что угодно. Именно поэтому надо доводить санкции не просто до очень болезненного для россиян уровня, а до такого уровня, который не позволит РФ продолжать военные действия. Их нужно реально ставить на колени", – уверен Андрей Сенченко.

Россияне проверяют Запад, пойдет ли тот на какие-то конкретные шаги после такого рода военных преступлений россиян

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко поясняет: для того, чтобы мир имел достаточную аргументацию для обвинения России в применении химического оружия в войне против Украины, необходимо, чтобы это доказала некая "третья сторона". Не сторона конфликта.

Проблема в том, что такой "третьей стороны" в нашем случае нет. Тех же представителей СММ ОБСЕ оккупанты уже изгнали с помощью постоянного давления и обстрелов.

"Потому Россия вполне может применять химоружие, понимая, что украинцы могут ее в этом обвинять, но их обвинения не особо повлияют на Запад без веских доказательств, потому что Украина – сторона конфликта. А независимых экспертов фиксировать военные преступления России сама же РФ, понятно, не допустит", – комментирует ситуацию конфликтолог.

Богдан Петренко отмечает, что ранее США предупреждали – если РФ применит химическое оружие, то Штаты дадут жесткий ответ. Чуть ли не вмешаются в конфликт. Об этом, кстати, уже напомнил и президент Украины.

"С моей точки зрения, сейчас россияне проверяют Запад. Делают такие себе "маленькие шажки", локальное применение того же химоружия – с целью проверить, пойдет ли Запад на какие-то конкретные шаги после такого рода военных преступлений россиян. И если не пойдет – сами россияне в своих преступлениях пойдут еще дальше", – прогнозирует эксперт.

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