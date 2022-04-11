Российские оккупанты сбросили неизвестное ядовитое вещество на Мариуполь: что известно о состоянии пострадавших

Захватчики из РФ применяют против защитников Мариуполя и его гражданских жителей неизвестное отравляющее вещество. Снаряд, начиненный опасным для людей химикатом, был скинут с российского БПЛА. Об этом информируют в Telegram-канале представители пресс-службы отряда специального назначения "Азов".

Оккупанты сбросили неизвестное ядовитое вещество на Мариуполь (фото из открытых источников)

"Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь ядовитое вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", — сообщают в пресс-службе "Азова".

Пострадавшие от испарений снаряда сетуют на дыхательную недостаточность и выстибуло-атактический синдром.

Какими будут последствия использования этого опасного вещества, пока неизвестно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Маляр объяснила, почему Минобороны не может открыть доступ к некоторой информации об обороне Мариуполя. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, предоставление к открытому доступу данных по оборонной ситуации в городе Мариуполь сейчас невозможно. Ситуация в Мариуполе действительно очень сложная. Внимание всей страны сейчас приковано к этому городу. Но Мариуполь – это часть всей нашей глобальной военной операции. Поэтому никакая информация о стратегии или тактике невозможна до завершения операции. Заместитель министра обороны продолжила, что страна была готова к войне к 24 февраля. О чем говорят результаты сопротивления. Сейчас армия готова к любому сценарию. Угроза любого из этих сценариев остается. Поэтому такая ситуация очень сложная и изнурительная. Оборона города Мариуполь очень мощная и героическая.

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