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За Мариуполь, Ирпень, Бучу, Гостомель: десантники показали, как в Донецкой области уничтожают оккупантов

Враг не досчитался еще одной колонны военной техники

сегодня, 08:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Пока враг готовится к массированному наступлению на востоке Украины, десантники из Донетчины уже успешно уничтожают российских оккупантов, не оставляя тем никакого шанса на продвижение вперед. Как передает "Комментарии", соответствующее видео уничтожение врага появилось на официальной странице командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

За Мариуполь, Ирпень, Бучу, Гостомель: десантники показали, как в Донецкой области уничтожают оккупантов

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сообщается, 81 отдельная аэромобильная бригада ДШУ ВС Украины не оставила никакого шанса на спасение оккупантам. Уничтожена не только живая сила противника, но и их бронетехника.

"Противник будет уничтожен, а Украинская земля будет полностью очищена от захватчиков! Слава ДШВ! Слава Украине!", – говорится в сообщении.

Читайте на портале "Комментарии" — украинская армия способна победить противника в войне. Единственное условие успеха – Украина должна оперативно получить от западных союзников все вооружения, которые позволяют не только эффективно обороняться, но и эффективно идти в наступление, освобождая украинскую землю от захватчиков. Такое мнение высказал председатель Офиса резидента Андрей Ермак. Он отметил, что в первую очередь Украина нуждается в тяжелом вооружении – новейших системах артиллерии. На втором месте – танки и военные самолеты.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия опрокидывает под Мелитополь и Иловайск системы ПВО и готовится прикрывать свои войска во время массированного наступления на Донбассе. Первоочередная задача россиян – взять под полный контроль Мариуполь, а затем начинать движение в направлении Попасная, а затем Курахово. Это ближайшие планы врага.



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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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