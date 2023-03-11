Руководство России готовит планы эвакуации из оккупированного Крыма

Российская Федерация незаконно захватила Крымский остров в 2014 году и провела там референдум о его присоединении к РФ. Об этом российский референдум не был признан мировым сообществом. Теперь же российское руководство готовит планы эвакуации из Крыма, понимая, что ее представительство там не вечно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.



Хлопок в Крыму. Фото из открытых источников

Россия провалила свою задачу захватить Украину за три дня. А ВСУ, напротив, начали активно противостоять российские армии и выгнали ее с севера страны, а также заставили покинуть Херсон. Сейчас украинские военные сдерживают действия РФ на востоке, в том числе позиции у Бахмута и Угледара, ожидая большого контрнаступления.

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При этом Владимир Зеленский и украинские дипломаты заявляют о возвращении Украины к границам 1991 года. Таким образом, российское руководство оценивает ситуации. Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в Крыму провели закрытый опрос, в котором пытались узнать, готовы ли жители РФ воевать, если потеряют полуостров.

Теперь Центр национального сопротивления утверждает, что оккупанты создают планы эвакуации из Крыма.

"О купанты формируют перечень работников и их семей, подлежащих первоочередной эвакуации. При этом в некоторых городах планы уже сформированы и утверждены", — сообщают в Центре сопротивления.

Также отмечено, что уже соответствующий план сделан в оккупированном городе Красноперекопске (Яны Капу), который находится в 30 км от Херсонской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль придумал как заселить россиян на временно оккупированные территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ совершили удачные атаки дронами-камикадзе и по двум мощным российским единицам военной техники.