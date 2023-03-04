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Почему оккупанты в Крыму роют окопы – как и когда может произойти деоккупация полуострова

Окопы на пляжах и прочая имитация боевых возможностей не поможет России удержать полуостров

сегодня, 11:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Появились данные, что во временно оккупированном Крыму вдоль пляжей россияне вырыли около 200 км окоповА во временно оккупированном Симферополе "власти" создают так называемые "добровольные дружины" для борьбы против проукраинского движения и действий патриотически настроенных ячеекО чем это говорит? Как ситуация вокруг Крыма может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Почему оккупанты в Крыму роют окопы – как и когда может произойти деоккупация полуострова

Оккупанты в Крыму роют окопы. Фото: из открытых источников

Весной-летом необходимо нанести недоимперии решительное поражение, выйти на админграницы Крыма

Аналитик Александр Кочетков отмечает, что на сегодня наиболее реальным способом освобождения Крым считается военно-дипломатический.


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"Многие политики у нас и за рубежом об этом упоминают, но почти никто не хочет это расшифровывать. А речь о том, что весной-летом необходимо нанести недоимперии решительное поражение, выйти на админграницы Крыма – и после этого состоятся переговоры. В ходе которых, в том числе, определится и процедура возвращения Крыма. Она будет предусматривать вывод российский войск, включая, разумеется, базу военно-морского флота РФ, судебные преследование тех, кто совершил военные преступления, беспрепятственный выезд из Крыма тех, кто приехал после аннексии полуострова, и возврат тех, кто был вынужден оттуда уехать – с возвратом незаконно отчужденной собственности и так далее", – поясняет эксперт.

Этот процесс, по его мнению, может занять от пяти до двадцати лет.

"Но вариант чисто военного освобождения Крыма тоже остается, – подчеркивает Александр Кочетков. – В любом случае, окопы на пляжах и прочая имитация боевых возможностей оккупантам не поможет".

Захватчики показывают "властям" временно оккупированных территорий, гражданам, там проживающим, что идет война, охватившая всю страну

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поясняет:

"На самом деле, такие действия оккупантов в Крыму – показательная и вполне ожидаемая история. Украинская власть постоянно декларирует необходимость возврата временно захваченного агрессором Крыма. Недавно секретарь Совета нацбезопасноси и обороны Данилов сказал, что будут внесены изменения в законодательство, где приоритеты касательно путей возврата АРК и Севастополя будут изменены с политико-дипломатических на военно-политические".

Россияне уже строили укрепления на админгранице, напоминает эксперт. Сейчас роют что-то в прибрежной полосе, опасаясь десанта с моря.

"Понятно, что вряд ли Украина будет атаковать подобным образом (с оперативно-тактической точки зрения – у нас нет в нужном количестве флота), но это не мешает оккупантам тратить огромные ресурсы. Плюс – срабатывает внутренний фактор во имя общественной мобилизации. Так захватчики показывают, в том числе, "властям" временно оккупированных территорий, гражданам, там проживающим, что идет война, охватившая всю страну. И надо быть готовыми к различным сценариям, помогать государству (в данном случае агрессору – РФ) вести войну дальше. Нормально относитесь к мобилизации (в смысле вручения повесток), ухудшению уровня жизни и так далее. Мы – в войне (хоть и необъявленной), враг – везде, Родина – в опасности. Всё по лекалам советской пропаганды", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

Не стоит забывать, продолжает он, и о том, что все подобные российские строительства – чрезвычайно выгодны, как правило, представителям местной власти.

"Потому что на них выделяются немалые деньги, часть которых оседает в карманах заинтересованных сторон. Показательная в этом плане история с "засечной чертой" (ров и окопы на украино-российской границе со стороны Белгородской и Брянской областей, которые почти сразу были затоплены и с точки зрения обороны точно не несет никакого значения, зато имеет ценность в смысле "распила" денег), на которую потратили около 10 млрд руб. Тут тоже, похоже, схожая история. Огромные деньги выделили, подвязали какие-то свои компании (не солдаты же лопатами там всё копали, явно использовалась техника) – и неплохо на этом заработали. Думаю, скоро всплывут сметы (использование экскаваторов, мешков с песком, досок и так далее) – и будут они космические", – прогнозирует эксперт.

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Источник: https://comments.ua/
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