Почему оккупанты в Крыму роют окопы – как и когда может произойти деоккупация полуострова

Появились данные, что во временно оккупированном Крыму вдоль пляжей россияне вырыли около 200 км окопов. А во временно оккупированном Симферополе "власти" создают так называемые "добровольные дружины" для борьбы против проукраинского движения и действий патриотически настроенных ячеек. О чем это говорит? Как ситуация вокруг Крыма может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Оккупанты в Крыму роют окопы. Фото: из открытых источников

Весной-летом необходимо нанести недоимперии решительное поражение, выйти на админграницы Крыма

Аналитик Александр Кочетков отмечает, что на сегодня наиболее реальным способом освобождения Крым считается военно-дипломатический.

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"Многие политики у нас и за рубежом об этом упоминают, но почти никто не хочет это расшифровывать. А речь о том, что весной-летом необходимо нанести недоимперии решительное поражение, выйти на админграницы Крыма – и после этого состоятся переговоры. В ходе которых, в том числе, определится и процедура возвращения Крыма. Она будет предусматривать вывод российский войск, включая, разумеется, базу военно-морского флота РФ, судебные преследование тех, кто совершил военные преступления, беспрепятственный выезд из Крыма тех, кто приехал после аннексии полуострова, и возврат тех, кто был вынужден оттуда уехать – с возвратом незаконно отчужденной собственности и так далее", – поясняет эксперт.

Этот процесс, по его мнению, может занять от пяти до двадцати лет.

"Но вариант чисто военного освобождения Крыма тоже остается, – подчеркивает Александр Кочетков. – В любом случае, окопы на пляжах и прочая имитация боевых возможностей оккупантам не поможет".

Захватчики показывают "властям" временно оккупированных территорий, гражданам, там проживающим, что идет война, охватившая всю страну

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поясняет:

"На самом деле, такие действия оккупантов в Крыму – показательная и вполне ожидаемая история. Украинская власть постоянно декларирует необходимость возврата временно захваченного агрессором Крыма. Недавно секретарь Совета нацбезопасноси и обороны Данилов сказал, что будут внесены изменения в законодательство, где приоритеты касательно путей возврата АРК и Севастополя будут изменены с политико-дипломатических на военно-политические".

Россияне уже строили укрепления на админгранице, напоминает эксперт. Сейчас роют что-то в прибрежной полосе, опасаясь десанта с моря.

"Понятно, что вряд ли Украина будет атаковать подобным образом (с оперативно-тактической точки зрения – у нас нет в нужном количестве флота), но это не мешает оккупантам тратить огромные ресурсы. Плюс – срабатывает внутренний фактор во имя общественной мобилизации. Так захватчики показывают, в том числе, "властям" временно оккупированных территорий, гражданам, там проживающим, что идет война, охватившая всю страну. И надо быть готовыми к различным сценариям, помогать государству (в данном случае агрессору – РФ) вести войну дальше. Нормально относитесь к мобилизации (в смысле вручения повесток), ухудшению уровня жизни и так далее. Мы – в войне (хоть и необъявленной), враг – везде, Родина – в опасности. Всё по лекалам советской пропаганды", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

Не стоит забывать, продолжает он, и о том, что все подобные российские строительства – чрезвычайно выгодны, как правило, представителям местной власти.

"Потому что на них выделяются немалые деньги, часть которых оседает в карманах заинтересованных сторон. Показательная в этом плане история с "засечной чертой" (ров и окопы на украино-российской границе со стороны Белгородской и Брянской областей, которые почти сразу были затоплены и с точки зрения обороны точно не несет никакого значения, зато имеет ценность в смысле "распила" денег), на которую потратили около 10 млрд руб. Тут тоже, похоже, схожая история. Огромные деньги выделили, подвязали какие-то свои компании (не солдаты же лопатами там всё копали, явно использовалась техника) – и неплохо на этом заработали. Думаю, скоро всплывут сметы (использование экскаваторов, мешков с песком, досок и так далее) – и будут они космические", – прогнозирует эксперт.

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