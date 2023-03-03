У Залужного рассказали, куда пропало "большое наступление" России

Российские пропагандисты запустили информацию о повторном большом наступлении РФ еще зимой. Всю зиму оккупанты пугали этими страшилками украинцев, пытаясь посеять панику. Расчет делался на то, что будет ожидание чего-то необычного, но по факту то самое наступление, которое так анонсировали российские пропагандисты, началось еще в январе с активного штурма позиций ВСУ под Бахмутом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью немецкому изданию "Spiegel" рассказал советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал Виктор Назаров.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Советник главнокомандующего ВСУ отметил, что сегодня Россия располагает довольно ограниченными возможностями, поэтому российские войска атакуют лишь на относительно узком участке фронта – в районе Бахмута.

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Назаров подчеркнул, что в рамках этого "большого наступления" оккупантам не удалось добиться даже тактических успехов, которые явно планировались под выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием 22 февраля.

По мнению генерала, такой расклад открывает перспективы для украинского контрнаступления. Назаров полагает, что уже после освобождения оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей откроется возможность для мирных переговоров.

"Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса. Война переместится в границы РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами", — отметил генерал.

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