Массированная ракетная атака и турецкий «привет» Москве: чем запомнилась неделя

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Кравцев Сергей
Украина выстояла очередную тяжелейшую неделю войны против России. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" наиболее значимые, с их точки зрения, события уходящей семидневки (с 6 по 11 марта), а также их значение в ракурсе российско-украинской войны.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Политтехнолог Петр Охотин рассуждает так:
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По мнению эксперта, продолжающиеся попытки россиян бить по гражданским объектам в Украине наряду с намерением Москвы сменить власть в Молдове — это новая демонстрация того, что Кремль выходит за рамки международных правил. И пытается достигать только своих имперских целей.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает, что уходящая неделя запомнилась возобновлением массированных обстрелов со стороны РФ.
Еще один важный момент, по его мнению, то, что Турция начала, наконец, запрещать допуск российских товаров через Босфор. В первую очередь, товаров, идущих по параллельному импорту.
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