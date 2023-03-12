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Массированная ракетная атака и турецкий «привет» Москве: чем запомнилась неделя

Российский ракетный удар 9 марта стал одним из самых массированных за время полномасштабной войны

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина выстояла очередную тяжелейшую неделю войны против России. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" наиболее значимые, с их точки зрения, события уходящей семидневки (с 6 по 11 марта), а также их значение в ракурсе российско-украинской войны.

Массированная ракетная атака и турецкий «привет» Москве: чем запомнилась неделя

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Кремль выходит за рамки международных правил

Политтехнолог Петр Охотин рассуждает так:


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"На мой взгляд, два основных факта на прошлой неделе — это новая волна обстрелов Украины ракетами и попытка России вмешаться во внутренние дела МолдовыКак отмечали уполномоченные лица, такого количества "Кинжалов" по Украине раньше не запускалось".

По мнению эксперта, продолжающиеся попытки россиян бить по гражданским объектам в Украине наряду с намерением Москвы сменить власть в Молдове — это новая демонстрация того, что Кремль выходит за рамки международных правил. И пытается достигать только своих имперских целей.

"Это – еще одно напоминание Западу, что именно от поставок оружия Украине сейчас зависят правила демократии. И российский диктатор-агрессор должен быть показательно наказан и повержен", – констатирует Петр Охотин.

Уходящая неделя запомнилась возобновлением массированных обстрелов со стороны РФ

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает, что уходящая неделя запомнилась возобновлением массированных обстрелов со стороны РФ.

"Их не было почти месяц, – напоминает эксперт. – Украина продолжает демонстрировать невероятную стойкость. Несмотря на то, что агрессор выпустил более 80 ракет разных типовмы достаточно быстро восстановились после этого удара", – отмечает Алексей Плотников.

Еще один важный момент, по его мнению, то, что Турция начала, наконец, запрещать допуск российских товаров через Босфор. В первую очередь, товаров, идущих по параллельному импорту.

"Такие изменения со стороны официальной Анкары в ракурсе поддержки американских и европейских санкций – весьма позитивны для Украины, – уверен экономист. – Это показатель того, что Турция более привержена демократическим ценностям, нежели дружбе с РФ и экономической выгоде от этого".

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Источник: https://comments.ua/
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