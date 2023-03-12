Массированная ракетная атака и турецкий «привет» Москве: чем запомнилась неделя

Украина выстояла очередную тяжелейшую неделю войны против России. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" наиболее значимые, с их точки зрения, события уходящей семидневки (с 6 по 11 марта), а также их значение в ракурсе российско-украинской войны.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Кремль выходит за рамки международных правил

Политтехнолог Петр Охотин рассуждает так:

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По мнению эксперта, продолжающиеся попытки россиян бить по гражданским объектам в Украине наряду с намерением Москвы сменить власть в Молдове — это новая демонстрация того, что Кремль выходит за рамки международных правил. И пытается достигать только своих имперских целей.

"Это – еще одно напоминание Западу, что именно от поставок оружия Украине сейчас зависят правила демократии. И российский диктатор-агрессор должен быть показательно наказан и повержен", – констатирует Петр Охотин.

Уходящая неделя запомнилась возобновлением массированных обстрелов со стороны РФ

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает, что уходящая неделя запомнилась возобновлением массированных обстрелов со стороны РФ.

мы достаточно быстро восстановились после этого удара", – отмечает Алексей Плотников. "Их не было почти месяц, – напоминает эксперт. – Украина продолжает демонстрировать невероятную стойкость. Несмотря на то, что агрессор выпустил более 80 ракет разных типов

Еще один важный момент, по его мнению, то, что Турция начала, наконец, запрещать допуск российских товаров через Босфор. В первую очередь, товаров, идущих по параллельному импорту.

"Такие изменения со стороны официальной Анкары в ракурсе поддержки американских и европейских санкций – весьма позитивны для Украины, – уверен экономист. – Это показатель того, что Турция более привержена демократическим ценностям, нежели дружбе с РФ и экономической выгоде от этого".

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