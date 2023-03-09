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Россия снова ударила ракетами по Украине: в Киеве и других городах взрывы, отключения электричества

Россия использовала для атаки новую тактику - с применением ложных воздушных целей, в частности шаров, чтобы ввести в заблуждение украинскую ПВО

сегодня, 07:45 comments1260
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", российские оккупанты в ночь на 9 марта после затяжной паузы снова начали наносить ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога. Согласно сообщениям ряда Telegram-каналов, атака с применением ракет "Искандер", С-300, "Калибр", X59, X22 и беспилотников производилась из акваторий Черного и Азовского морей, а также из Белгородской области РФ. 

Россия снова ударила ракетами по Украине: в Киеве и других городах взрывы, отключения электричества

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, звуки взрывов были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире, Днепре, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.


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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучала серия взрывов, после чего в некоторых районах у харьковчан начались перебои с электричеством.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил подробности: по городу и области нанесено около 15 ударов, по предварительной информации, одно из попаданий пришлось на частный жилой дом, информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал, что в результате массированного ракетного удара есть попадание в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома.

К счастью, пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет.

В Киевской области свою эффективность вновь продемонстрировала ПВО. При этом были зафиксированы сильные взрывы в Киеве, после чего появились сообщения от городских властей об экстренном отключении электроэнергии, также появились сообщения, что в Киеве частично отключено централизованное отопление и водоснабжение.

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