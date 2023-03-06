Почему россияне спешат с наступлением до апреля – какая сейчас стоит задача перед ВСУ

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что провальные атаки российских войск на Донбассе создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ. О чем говорит ситуация на фронтах конца зимы – начала весны? Как она может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Противник сосредоточил основные силы на трех направлениях

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко поясняет:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Противник накопил силы, резервы – в конце прошлого — начале этого года. С конца января он осуществляет широкомасштабные по протяженности наступательные боевые действия на пяти направлениях. Харьковская область – Купянское, Луганщина (Кременная-Сватово) – Лиманское, Донецкая – Бахмутское, Авдеевское, Угледарское. Задачи тактического уровня были – захватить города-крепости Донбасса, выйдя в итоге на админграницы Луганской и Донецкой области. А в Запорожской области, где у нас есть хорошие наступательные перспективы, создать оборонительные рубежи (как в свое время пытались в районе Херсона, но не успели), а то и, накопив сил, пытаться продвигаться дальше, надеясь захватить Запорожье".

Протяженность фронта – более 1,2 тыс км, напоминает генерал. Сил явных у россиян на то, чтобы эффективно действовать, было недостаточно. Но они понимали, подчеркивает эксперт, что имеют окно возможностей где-то до апреля, когда ориентировочно ожидаются наиболее массированные поставки Украине тяжелых вооружений с уже подготовленными экипажами.

"Поэтому с конца января россияне бросили в ход то, что наскребли на тот момент. Смогли на разных направлениях продвинуться на считанные км, а где-то и вовсе на сотню-другую метров. Задачи не выполнены. Сорваны все сроки, – подчеркивает Игорь Романенко. – В свою очередь, задача ВСУ – проведение стратегической оборонительной операции на Востоке".

По словам генерала, важно на указанных выше направлениях остановить противника, "перемолоть" как можно больше его живой силы и техники. Вынудить перейти к обороне. И, продержавшись еще хотя бы март, с апреля, при наличии поступивших стратегических резервов (тяжелая боевая техника и подготовленные расчеты), выявить слабые места врага – и нанести удар. Провести те самые контрнаступательные операции, о которых так много говорится в последнее время.

"Противник сосредоточил основные силы на трех направлениях – Бахмутском, Сватово-Кременном, Угледарском. В районе последнего россияне понесли большие потери в технике и личном составе. Там уничтожено множеством морпехов из 155-й и 40-й бригад, более 130 единиц бронетехники. Но захватить Угледар так и не удалось. Та же история с Бахмутом. Его штурмуют с мая прошлого года, но особо интенсивно последние месяцев пять, так и не взят. "Дедлайны" переносятся снова и снова. Последний был – к началу марта. Новый – хотя бы в течение марта, – отмечает Игорь Романенко. – Недавно появилась информация, что министр обороны страны-агрессора – Шойгу – якобы побывал под Угледаром. И что он дал Мурадову звание генерал-полковника, а также приказ – взять Угледар любой ценой. А техники уже не хватает, а поставки боеприпасов – далеко не такого уровня, как ранее, а потери личного состава – колоссальные. За сутки мы выкашиваем порой по батальону противника. За неделю – бригаду. Да, у ВСУ тоже серьезные потери. Но в оборонительных боях мы теряем в разы меньше, чем захватчики".

Так что, констатирует эксперт, задача с "перемалыванием" оккупационных сил и средств нами успешно выполняется.

"Надеемся, – акцентирует генерал, – сумеем сорвать все планы врага (в том числе по заброске на фронт сотен тысяч свежемобилизованных – к тем почти 300 тысячам, которые уже сюда брошены) и уже вскоре начать активно деоккупировать свои территории".

Нам нужные новые виды вооружения в достаточном количестве и бесперебойное обеспечение боекомплектами и снарядами

Политический эксперт Светлана Кушнир призналась, что у нее вызывает недоумение слишком частое использование в аналитических материалах Института изучения войны слова "вероятно". Ибо уже не раз, отмечает она, аналитики ISW попадали впросак с прогнозами. Видимо, чтобы уже не так поддаваться критике, стали к месту и не очень тулить это "вероятно", считает эксперт.

"Теперь по ситуации: война – штука не простая, и бывает так, что всё идет в победной тональности, а проигрыш случается из-за "мелочи", которая отнюдь не мелочь. Зарубежные партнеры (и не только) уже все уши прожужжали с грядущим контрнаступлением Сил Обороны Украины. Назывались разные даты начала этого контраступления и направления, где оно вот-вот произойдет. Думаю, что наш Генштаб, на это глядя, мог бы по украинской традиции ответить саркастически "отцепитесь уже от нас". Но этого не делает по нескольким причинам", – отмечает Светлана Кушнир.

По ее словам, причина первая и основная – нам нужные новые виды вооружения в достаточном количестве и бесперебойное обеспечение боекомплектами и снарядами Украинской Армии.

"Аналитики и политики всех стран и мастей прекрасно осведомлены об этой острой проблеме, – подчеркивает эксперт. – Но когда тот же главком Валерий Залужный или министр обороны Алексей Резников ставят вопрос ребром, то западные партнеры начинают юлить (да-да, мы дадим танки "Леопард", но не 100, а два, и не завтра, а к концу года) или обещать нам строительство завода по производству снарядов 155 мм калибра. То есть, Генштаб рассчитывает свои планы исходя из текущего положения дел на фронте и имеющихся ресурсов (важно – тех, что реально есть, а не когда-то можно быть будут) как материальных, как технических, так и людских".

Светлана Кушнир напоминает, что с момента освобождения правобережной Херсонщины (осенью) и ВСУ, и войска армии-агрессора вошли в стадию затяжного позиционного противостояния.

"Именно потому ни один населенный пункт в Донецкой и Луганской областях россиянам не удается взять легко. ВСУ максимально выматывают противника, максимально уничтожая его технику и живую силу. И тот факт, что победоносного шествия захватчиков нет и вряд ли будет, создает хорошие предпосылки для большего объема помощи нам, а также – сумятицу и перестановку кадров в высшем военном руководстве вооруженных сил РФ, что тоже идёт нам в плюс. Пока российские боевые генералы меняют места своего применения (а некоторые пробуют себя в качестве танцоров в стиле "ню"), ниже по вертикали в войсках идет разброд и шатание. А где нет дисциплины – не будет и координации разных родов войск. Что позволяет нам действовать эффективно – в рамках наших планов и возможностей. Удержание Бахмута – тому яркий пример. Как и наши позиции в Авдеевке. Да и вся линия восточного фронта – цельный вал нашей обороны", – отмечает эксперт.

По ее мнению, всем аналитикам со словом "вероятно" стоит напоминать, что если бы на ранних этапах вторжения РФ украинская армия была обеспечена на высочайшем уровне – дальнобойной артиллерией, дронами-разведчиками, РСЗО и штурмовиками-самолетами – то вопроса "чей Крым?" уже бы не существовало.

"Не надо нагнетать, торопить нас, – подчеркивает Светлана Кушнир. – Накопим сил в соотношении хотя бы 3 к 1, проведем переподготовку – и в нужный момент, в определенных местах – ударим. А пока, товарищи-партнеры, шлите средства, танки и снаряды. Украинские воины знают, что с этим всем делать – и когда идти в атаку, чтобы, побеждая врага, возвращать оккупированные территории в состав унитарного государства Украина!".

Читайте также на портале "Комментарии" — главные выводы битвы за Бахмут: почему задача уже выполнена – что стоит ждать дальше.