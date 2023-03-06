Главные выводы битвы за Бахмут: почему задача уже выполнена – что стоит ждать дальше

Битва за Бахмут продолжает оставаться топ-темой для обсуждения. По словам украинского журналиста, главреда сайта Цензор.нет Юрия Бутусова, центр города контролируют ВСУ, а восточная часть уже захвачена россиянами. Важность этого сражения и его вероятные последствия издание "Комментарии" обсудило с экспертами.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Битва за Бахмут для Украины – это возможность отвести угрозу от городов Донбасса на запад от фронта

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов поясняет:

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"Когда Путин в феврале прошлого года отдавал своей армии преступный приказ атаковать Украину, он вряд ли мог предположить, что небольшой украинский городок Бахмут, расположенный на севере Донецкой области, станет для него символом бесчестия и чрезвычайно болезненной пощечиной. Нет ничего доблестного в том, чтобы завалить украинскую землю трупами десятков тысяч зеков и разрушить до основания ранее цветущий город".

По словам нардепа, украинские защитники на пределе своих физических возможностей ведут болезненные и тяжелые бои, обороняя каждую улицу и проспект, постройки и здания.

"Храбрость, сила и стойкость наших солдат вызывает одновременно гордость и восхищение. Но цена битвы за Бахмут непомерно высока. Мы несем ощутимые потери. Проблема в том, что, захватив и уничтожив город, Путин не остановится. Поэтому, – подчеркивает Муса Магомедов, – битва за Бахмут для Украины – это возможность отвести угрозу от городов Донбасса на запад от фронта и выиграть время для подготовки анонсированного контрнаступления. Для русских, напротив, битва за Бахмут – это умопомрачительное унижение, когда поставленные цели нивелированы количеством затраченных на их достижение жизней и ресурсов".

Даже в случае отступления ВСУ, Бахмут свою задачу уже перевыполнил – в рамках "перемалывания" сил и средств противника

Политолог Дмитрий Воронков акцентирует, что сам по себе Бахмут в военном смысле стратегического значения не имеет. И об этом говорили многие военные аналитики. Но этот город имеет серьезное тактическое значение, суть которого – в истощении российской армии.

"Так это ранее было в районе тех же Северодонецка, Соледара, – напоминает эксперт. – Россияне продвигаются вперед на считанные сотни метров, неся при этом колоссальные потери. В итоге это приводит к тому, что наступление "орков" захлебывается. Если бы продвижение вперед давалось противнику легче, линия фронта была бы куда масштабнее, а временно оккупированных территорий – куда больше. Но, обороняя те или иные города, ставшие настоящими крепостями, ВСУ значительно сокращают наступательный потенциал россиян. И с этой точки зрения тот же Бахмут имеет очень большое значение".

Что касается перспектив, то на данный момент Бахмут, отмечает Дмитрий Воронков, не находится в окружении. Но уже нарисовались определенные "клещи", которые оккупанты хотели бы превратить в "котел". В то же время, продолжает эксперт, на днях представители Минобороны Украины заверили, что сохраняется возможность подвозить защитникам Бахмута провизию, боеприпасы и так далее.

"То есть, логистика позволяет, в случае необходимости, вывести из данного города наших военнослужащих – если ситуация станет критической. Думаю, если ради сохранения жизней наших военных понадобится тактическое отступление на заранее подготовленные позиции, такая команда от Генштаба поступит. Но даже в случае такого отступления, Бахмут свою задачу уже перевыполнил – в рамках "перемалывания" сил и средств противника, истощая оккупационную армию и давая ВСУ накопить мощь для контрнаступательных действий", – констатирует Дмитрий Воронков.

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