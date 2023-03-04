Что может означать выход ВСУ из Бахмута – будет ли это победой для РФ

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Кравцев Сергей
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что украинские войска собираются организованно отойти из Бахмута, который они героически обороняют почти девять месяцев. Независимо от того, сделают они это или нет (тут виднее Генштабу) – что показала битва за Бахмут? Почему для России, даже, если она захватит очередной стертый ею с лица земли город, это точно не будет победой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Бахмут. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков пояснил, что в ситуации вокруг Бахмута есть две составляющие – политическая и военная.
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Что касается россиян, продолжает Олег Стариков, то те демонстрируют, что, используя стратегию "медленной войны", и дальше будут пытаться продавить нашу оборону, оккупировать еще больше территорий Украины. Не считаясь с потерями личного состава, военной техники. Кроме того, акцентирует эксперт, агрессор разрушением городов создает своеобразную буферную (серую) зону между восточным фронтом НАТО и Российской Федерацией.
Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассказывает:
Поэтому, подчеркивает эксперт, даже если противник сумеет захватить Бахмут, это точно не станет для него громкой победой или поворотным пунктом в войне.
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