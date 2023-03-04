Что может означать выход ВСУ из Бахмута – будет ли это победой для РФ

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что украинские войска собираются организованно отойти из Бахмута, который они героически обороняют почти девять месяцев. Независимо от того, сделают они это или нет (тут виднее Генштабу) – что показала битва за Бахмут? Почему для России, даже, если она захватит очередной стертый ею с лица земли город, это точно не будет победой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Проводя многомесячную защиту Бахмута, мы не позволили обрушиться фронту

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков пояснил, что в ситуации вокруг Бахмута есть две составляющие – политическая и военная.

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"Политическая в том, что мы показали государству-агрессору – ни один город оккупанты легко не возьмут. За каждый будут ожесточенные бои. С серьезными потерями в рядах наступающих, – отмечает эксперт. – Военная же заключается в следующем. Долгое удержание того же Бахмута позволяет подготовить новую (третью) линию обороны. Лучше укрепить ее. Чтобы в случае необходимости войска могли отойти на заранее подготовленные позиции. Плюс – проводя многомесячную защиту Бахмута, мы не позволили обрушиться фронту. А тем временем готовили резервы с помощью наших союзников (речь об освоении современных образцов военной техники) – для подготовки контрнаступления для освобождения оккупированных территорий. Наш Генштаб показал, что умеет планировать операции, маневрировать резервами, выстраивать логистику (перевозить, даже под обстрелами, всё необходимое войскам). А личный состав продемонстрировал свой высокий моральный и боевой дух".

Что касается россиян, продолжает Олег Стариков, то те демонстрируют, что, используя стратегию "медленной войны", и дальше будут пытаться продавить нашу оборону, оккупировать еще больше территорий Украины. Не считаясь с потерями личного состава, военной техники. Кроме того, акцентирует эксперт, агрессор разрушением городов создает своеобразную буферную (серую) зону между восточным фронтом НАТО и Российской Федерацией.

Даже, если противник сумеет захватить Бахмут, это точно не станет для него громкой победой

Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассказывает:

"В данный момент я нахожусь в Часове Яре. Это Бахмутский район Донецкой области. Исходя из того, что я вижу – независимо о того, окажется ли российская армия в Бахмуте, как быстро она там окажется, – дальше ее ожидают точно такие же долгие сражения, минимум по полгода, за каждый украинский город".

Поэтому, подчеркивает эксперт, даже если противник сумеет захватить Бахмут, это точно не станет для него громкой победой или поворотным пунктом в войне.

"Россияне просто выйдут на следующие рубежи, где им будет противостоять еще более жесткая оборона", – уверяет Татьяна Попова.

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