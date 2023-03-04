Трибунал для Путина и компании: реально ли это – когда может произойти

Президент Украины Владимир Зеленский принял во Львове участие в конференции United for Justice, на которую прибыли представители стран ЕС, европейских институтов, Британии, США. Речь шла о необходимости юридического привлечения РФ к ответственности за агрессию. Украина готовит соответствующую резолюцию для голосования в Генассамблее ООН, будут сделаны другие шаги. Какова вероятность привлечения к такого рода ответственности государства-террориста и его руководства? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Разговоры о международном трибунале – скорее элемент идеологического давления на Россию со стороны Запада

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что перспектива организации аналога Нюрнбергского трибунала над Российской Федерацией равна нулю – по крайней мере, при сохранении нынешнего режима.

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Трибунал над Путиным и его соратниками возможен, по словам эксперта, в следующих случаях:

– полный разгром Российской Федерации и ее капитуляция России;

– смена режима и приход к власти в Москве ставленников Запада.

"Ни один, ни второй вариант в обозримом будущем не считаю реалистичным, – признался Константин Бондаренко. – Поэтому разговоры о международном трибунале считаю элементом идеологического давления на Россию со стороны Запада (применимо к Украине – элемент пропаганды). Я предполагаю, что может быть организован некий символический трибунал, но вряд ли он будет иметь реальные последствия для Путина. Сомневаюсь, что в Москву прибудет комиссар от Международного трибунала с ордером на арест Путина, Шойгу, Патрушева и других".

Исходя из того, что РФ уже фактически проиграла эту войну, рано или поздно к ответственности будет привлечено руководство страны-агрессора

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассказал, что привлечения к ответственности руководителей государства уже случались в новейшей истории.

"Так, Международный уголовный суд (МУС) принимал такое решение касательно руководства республик бывшей Югославии (Милошевич и Ко). А в 2009-м МУС выдал ордер на арест президента Судана – Омара аль-Башира, который подозревается в геноциде против трех этнических групп (фур, масалит и загава) в период с 2003 по 2008 год в суданской провинции Дарфур, – отмечает эксперт. В 2017-м Омар Аль-Башир прибыл в Россию. До сих пор не арестован. Надеемся, ответственности, в конце концов, настигнет и его, и тех, кто развязал войну против Украины".

По мнению Ростислава Кравца, исходя из того, что РФ уже фактически проиграла эту войну, доказала свою неспособность ни в военном, ни в политическом плане одолеть Украину, рано или поздно к ответственности будет привлечено руководство страны-агрессора.

"А также, – дополняет он, – в соответствии с так называемыми Нюрнбергскими принципами, ответят за свои деяния не только лица, отдававшие приказы о военных преступлениях, но и исполнители, и те, кто своим поведением способствовал таким преступлениям. С уходом Путина от власти (тем или иным способом), во имя того, чтобы у россиян появилось хоть какое-то будущее, им придется выдавать военных преступников всех мастей для проведения над ними международного трибунала и привлечения к ответственности".

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