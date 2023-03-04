Отступление украинских войск из Бахмута: в ISW прокомментировали ситуацию

Российские захватнические войска ведет активные штурмовые действия с целью захвата Бахмута Донецкой области не только последние 3 месяца, а примерно с мая 2022 года. С тех пор страна-агрессор понесла на этом направлении огромные потери. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленную сводку Института изучения войны (ISW).

Бахмут. Фото: Getty Images

Как отмечается в новом отчете Института изучения войны (ISW), бои за Бахмут начались в мае 2022 года. Геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска взорвали два критически важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка на северо — востоке Бахмута и один вдоль трассы Хромово — Бахмут на западе города.

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"Превентивное уничтожение мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению России в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути выхода России из Бахмута на запад", — говорится в отчете.

Как напомнили аналитики, 28 февраля советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что при необходимости украинские силы могут отойти с позиций в Бахмуте. По его словам, Украина укрепила территорию к западу от Бахмута так, что даже если украинские войска начнут отступать, российские войска не обязательно смогут быстро захватить весь город.

"Если украинское военное командование сочтет необходимым отступить из Бахмута, оно, судя по заявлениям и сообщениям о действиях украинских военных, осуществит ограниченный и контролируемый отход с особо сложных участков восточного Бахмута", — отмечают аналитики.

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