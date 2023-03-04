Отступление украинских войск из Бахмута: в ISW прокомментировали ситуацию

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска ведет активные штурмовые действия с целью захвата Бахмута Донецкой области не только последние 3 месяца, а примерно с мая 2022 года. С тех пор страна-агрессор понесла на этом направлении огромные потери. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленную сводку Института изучения войны (ISW).
Бахмут. Фото: Getty Images
Как отмечается в новом отчете Института изучения войны (ISW), бои за Бахмут начались в мае 2022 года. Геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска взорвали два критически важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка на северо — востоке Бахмута и один вдоль трассы Хромово — Бахмут на западе города.
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Как напомнили аналитики, 28 февраля советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что при необходимости украинские силы могут отойти с позиций в Бахмуте. По его словам, Украина укрепила территорию к западу от Бахмута так, что даже если украинские войска начнут отступать, российские войска не обязательно смогут быстро захватить весь город.
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