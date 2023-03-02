Почему зимняя кампания оказалась провальной для россиян – какие ожидания от весны

Согласно данным Минобороны Украины, российские оккупанты только в феврале потеряли на поле боя в нашей стране около 21,5 тыс человек личного состава, сотни танков, боевых бронемашин и артсистем. Всего же с начала вторжения, за год с небольшим, агрессор потерял уже свыше 150 тысяч человек. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги зимней военной кампании и сделали прогнозы на весеннюю.

Российская армия. Фото: из открытых источников

Очень важно, чтобы наши зарубежные партнеры затягиванием с передачей ВСУ необходимого вооружения не играли на руку врагу

Народный депутат трех созывов (V, VI и VI), бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко поделился таким мнением:

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"Зимой мы наблюдали позиционную борьбу, в основном в Донецкой и Луганской областях. Наши военные вынужденно оставили Соледар, который противник просто сравнял с землей. Мы продолжаем держать Бахмут. Оккупанты потеряли огромное количество живой силы и техники на севере Донетчины, но реальных успехов не достигли. Для Путина не важно, сколько там полягут тысяч российских солдат. Ему важно отпиариться хоть на какой-то победе. Но попытки российской пропаганды выдать за таковую захват Соледара или гипотетический захват Бахмута выглядят убого".

В районе Угледара, напоминает эксперт, произошел настоящий разгром бронетанкового кулака РФ, который по объемам сравнивают чуть ли не с Курской битвой времен Второй мировой. По разным оценкам, под Угледаром противник потерял до 130 единиц танков и бронемашин, огромное количество военных.

"Россия, действительно, несет значительно бОльшие потери, чем Украина. При этом жизнь каждого нашего патриота, который гибнет в результате российской агрессии – не то же самое, что жизнь захватчика, – акцентирует Андрей Сенченко. – Понятно, что мы могли бы использовать зиму для продвижения вперед (как сейчас есть такие перспективы на весну). Но тут всё зависит от того, в каком темпе наши западные партнеры будут приходить к правильному пониманию необходимых нам объемов военно-технической помощи – и как быстро смогут всё это реализовывать. Если бы мы не потеряли более полугода из-за бесконечных рассуждений немецкого канцлера Шольца на тему – почему нельзя давать ВСУ танки – наши потери были бы значительно меньшими, а деоккупированных территорий стало куда больше".

Наши планы не изменились, акцентирует эксперт. Мы хотим освободить все наши территории. И строить свою страну как это надо нам, а не как хочет Россия. Вступать в ЕС, в НАТО.

"Но у агрессора планы противоположные. И очень важно, чтобы наши зарубежные партнеры затягиванием с передачей ВСУ необходимого вооружения не играли на руку врагу, – подчеркивает Андрей Сенченко. – Те, кто говорит "завтра мы освободим то или отступим оттуда" – просто болтуны. Лучше военных ситуацию на фронте никто не прокомментирует. А они комментировать не будут, потому что выдавать планы врагу – это стрелять себе в ногу. Очевидно, что вопрос не только в наличии у нас современных образцов вооружения, но и в росте мастерства украинской армии. По крайней мере, снизу она начинает серьезно меняться и действовать более инициативно. Тогда как российская, по-прежнему, находится в состоянии, скажем так, прусской модели армии, где всё основано на жесткой вертикали. И такая вертикаль проигрывает. На сегодня как раз таки лидерские качества командиров, их инициатива во многих случаях определяет успех на поле боя. И такие успехи у нас были, есть и будут".

Зимняя военная кампания точно пошла не по планах московитов

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что зимняя военная кампания точно пошла не по планах московитов.

"Украина не замерзла, не откатилась в каменный век. Все блага цивилизации есть. Тыл держится. Как и фронт. Бахмут, который враг штурмует уже более полугода, стоит. Россияне платят страшную цену за попытки взять не самый большой из подконтрольных украинской власти город Донетчины. Противник колоссальными темпами теряет людей, технику и время. Даже если ВСУ вынуждены будут оставить Бахмут, практически стертый с лица земли, как ранее Соледар, за ним есть еще немало городов, брать который оккупантам будет еще сложнее. Они на Бахмут накатывают столько времени, а за ним укрепления уже возведены более мощные", – поясняет эксперт.

Что касается весенних перспектив – к нам вот-вот начнет массово поступать тяжелая военная техника (танки, бронемашины), более массово пойдут боеприпасы, отмечает Иван Ступак. Активно планируются контрнаступательные действия ВСУ.

"Если прорыв будет успешным, как в прошлом году это произошло в Харьковской области, как было с освобождением Херсона, то мы точно получим еще больше военной техники и боеприпасов, а ситуация с предоставлением Украине боевой авиации перейдет из стадии обсуждения в стадию реализации", – прогнозирует эксперт.

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