Широкомасштабного зимнего наступления, которое анонсировали как в Киеве, так и в Москве, не произошло , пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC. Пора делать выводы из зимней военной кампании.



Выводы зимней кампании на фронтах: Чего ждать весной

"В целом линия российско-украинского фронта за прошлую зиму не претерпела очевидных изменений. Российская армия исчерпала возможности для проведения крупных наступательных операций и может теперь добиваться успехов только при поддержке ПИК "Вагнер", пишет New York Times со ссылкой на военного аналитика Rochan Consulting Конрада Музыку.

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Как отмечает Музыка, на фронте происходит более-менее одна и та же каждая неделя: российская армия атакует почти по всей линии столкновения, но не добивается серьезных успехов. Все, чего ей удалось достичь за последние недели – это взять несколько деревень к северу от Бахмута. В то же время аналитик предостерег от недооценки русской армии.

"У Москвы все еще есть тысячи танков, артиллерийских пушек и преимущество в количестве, а генералы могут держать войска в резерве для весеннего наступления", — добавляет Музыка.

Войска РФ применяют новую наступательную тактику, чтобы компенсировать нынешние ограничения боеспособности в свете длительных неудач: бросают в бой более мелкие и маневровые общевойсковые соединения, чем применявшиеся в начале вторжения, указывает Институт изучения войны (ISW).

"Вероятным сценарием на ближайшие несколько месяцев является динамичный фронт, характеризующийся взаимным истощением и локальными наступлениями обеих сторон", прогнозирует американский военный аналитик Майкл Кофман.

Пока ситуация в Украине складывается именно так. В настоящее время обе стороны накапливают резервы. Украина вводит в действие военную технику, полученную от западных стран, осваивает собственное производство, готовит штурмовые части, формулирует новые подразделения и разрабатывает планы весенне-летнего наступления.

Россия усиленно занимается инвентаризацией оставшихся ей по наследству советских военных складов, проводит экспертизу хранящихся там боеприпасов, ищет дополнительные источники поставок вооружения, обучает мобилизованным и также строит планы на теплое время года.

На портале "Комментарии" говорилось, что советник главы Офиса Президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк думает, что российский президент Владимир Путин всеми силами пытается все больше превратить войну в Украине в затяжной конфликт.

Как ранее писали "Комментарии", потери России выросли с сентября 2022 года, именно тогда, когда в РФ была объявлена "частичная мобилизация". За февраль 2023 года российская армия потеряла на поле боя в Украине около 21 470 человек личного состава.

Читайте на портале "Комментарии" — в середине февраля у россиян существенно выросли потери и установили абсолютный рекорд за все время войны.