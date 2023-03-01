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В Минобороны Украины посчитали потери РФ в феврале на поле боя: цифры поражают

Потери России выросли с сентября 2022 года, именно тогда, когда в РФ была объявлена "долевая мобилизация"

сегодня, 19:25
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Автор:

Моесеенко Валентина

За февраль 2023 года российская армия потеряла на поле боя в Украине около 21 470 человек личного состава. Об этом сообщил в Телеграмме первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишут "Комментарии".

В Минобороны Украины посчитали потери РФ в феврале на поле боя: цифры поражают

Потери росармии за февраль обсчитываются десятками тысяч военных, сотнями танков, БМП и не только

Силы обороны Украины уничтожили за самый короткий месяц в году значительное количество вооружения и военной техники российских войск:


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-        186 танков

-        256 боевых бронированных машин

-        186 артиллерийских систем

-        21 РСЗО

-        26 установок ПВО

-        196 единиц автотехники

-        30 единиц спецтехники.

Кроме этого, на разных участках фронтов воины ВСУ сбили 7 самолетов, 4 вертолета врага, а также 104 БПЛА и 77 крылатых ракет.

С начала же полномасштабного врага, по данным Генштаба ВСУ, рашистская армия потеряла 149 890 единиц личного состава, 6 638 боевых бронированных машин, 5 257 автомобильной техники и автоцистерн, 3 395 танков, 2 393 артиллерийских систем. 873 крылатые ракеты, 479 РСЗО, 300 самолетов, 288   вертолетов, 247 средства ПВО, 230 единиц специальной техники, 18 кораблей или катеров.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что в середине февраля у россиян существенно выросли потери и установили абсолютный рекорд за все время войны.

Писали "Комментарии" ранее и о том, что британская разведка считает, что потери России выросли с сентября 2022 года, именно тогда, когда в РФ была объявлена "долевая мобилизация".

Читайте на портале "Комментарии" — после войны Россия потеряет свои территории.



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