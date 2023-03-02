Поражение под Угледаром вскрыло огромные проблемы армии РФ, - ISW

Расследование катастрофических потерь оккупантов во время их попытки наступления под Угледаром вскрыло ряд проблем армии РФ, среди которых — неспособность перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Российские войска в ходе безуспешных танковых атак несколько недель подряд продолжали совершать серьезные ошибки и заводили танковые колонны в украинские засады.

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По данным ВСУ, российские войска потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров во время трехнедельного наступления, что вынудило их прибегнуть к лобовым атакам с применением пехоты.

Украинские военные успешно заманивали российские танки в зоны поражения, прежде чем обездвижить российские колонны и направить их на заминированные обочины дорог, а затем добивали технику ствольной артиллерией и установками HIMARS.

Российские подразделения, дислоцированные в районе Угледара, в первую очередь 155-я бригада морской пехоты, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, который ранее уже понес огромные потери в этом районе в октябре 2022 года, символизирует неспособность российских вооруженных сил учиться на своих ошибках.

Эксперты ISW также отмечают, что усиление неудач российских военных на разных направлениях будет препятствовать способности оккупантов проводить эффективные наступательные операции.

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