ISW: наступление россиян под Кременной в ступоре

Российское наступление на линии Сватово-Кременная, скорее всего, терпит неудачу. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в очередной сводке Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские войска ведут ограниченные наземные атаки вблизи города Сватово и Новоселовского. Также российские войска нанесли ограниченные наземные удары вблизи Кременной.

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Аналитики отмечают, что российские войска не достигли значимых успехов в районе Кременной, где они пытаются наступать сразу на нескольких участках. При этом аналитики ссылаются на оценки как украинского Генштаба, так и российских же "военкоров".

"Хотя российские силы в Луганской области все еще имеют инициативу, российские наступательные операции в Луганской области неудачны, подтверждая предварительную оценку ISW о том, что для наступления российских войск в Луганской области не хватает достаточных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления", – говорится в новой сводке.

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