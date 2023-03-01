ISW: наступление россиян под Кременной в ступоре

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Кравцев Сергей
Российское наступление на линии Сватово-Кременная, скорее всего, терпит неудачу. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в очередной сводке Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Отмечается, что российские войска ведут ограниченные наземные атаки вблизи города Сватово и Новоселовского. Также российские войска нанесли ограниченные наземные удары вблизи Кременной.
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Аналитики отмечают, что российские войска не достигли значимых успехов в районе Кременной, где они пытаются наступать сразу на нескольких участках. При этом аналитики ссылаются на оценки как украинского Генштаба, так и российских же "военкоров".
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия начала свое наступление на востоке Украины, однако страны Запада ставят под сомнение возможности страны-агрессора накопить достаточное количество живой силы и ресурсов для достижения значительных успехов во время новой атаки. При этом РФ несет огромные потери, атакуя позиции ВСУ на Донбассе. О чем говорят решения российского военно-политического командования последнего времени? Что происходит на полях сражений и чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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