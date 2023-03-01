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ISW: наступление россиян под Кременной в ступоре

Аналитики ISW констатируют тактический тупик в Луганской области

сегодня, 09:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское наступление на линии Сватово-Кременная, скорее всего, терпит неудачу. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в очередной сводке Института изучения войны (ISW).

ISW: наступление россиян под Кременной в ступоре

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские войска ведут ограниченные наземные атаки вблизи города Сватово и Новоселовского. Также российские войска нанесли ограниченные наземные удары вблизи Кременной. 


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Аналитики отмечают, что российские войска не достигли значимых успехов в районе Кременной, где они пытаются наступать сразу на нескольких участках. При этом аналитики ссылаются на оценки как украинского Генштаба, так и российских же "военкоров".

"Хотя российские силы в Луганской области все еще имеют инициативу, российские наступательные операции в Луганской области неудачны, подтверждая предварительную оценку ISW о том, что для наступления российских войск в Луганской области не хватает достаточных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления", – говорится в новой сводке.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия начала свое наступление на востоке Украины, однако страны Запада ставят под сомнение возможности страны-агрессора накопить достаточное количество живой силы и ресурсов для достижения значительных успехов во время новой атаки. При этом РФ несет огромные потери, атакуя позиции ВСУ на Донбассе. О чем говорят решения российского военно-политического командования последнего времени? Что происходит на полях сражений и чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-28-2023
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