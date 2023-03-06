Удастся ли россиянам в ближайшие дни захватить Бахмут – почему ВСУ нужно держаться до последнего

Всю зиму российские войска пытались добиться своего в боях за Бахмут. Несмотря на огромные потери Кремль продолжал настаивать на том, что город-крепость должен быть взят. Сейчас же агрессор бросил все силы и средства, чтобы продавить оборону ВСУ, перерезать основные транспортные артерии снабжения сил обороны украинской армии. Действительно ли у россиян сейчас появилась реальная возможность захватить город и почему несмотря на шквальные штурмовые атаки, ВСУ все равно стоит попытаться удержать город под контролем? В этом вопросе издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Россияне пытаются перерезать основные трасы, которые ведут в город

Полное окружение и захват Бахмута – такой сценарий уже рисуют российские пропагандисты, но по факту ничего такого в ближайшее время произойти не может. В этом уверен военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Свое мнение он высказал в эфире общенационального телемарафона.

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Эксперт согласился с той информацией, которая подается в сводках разведок, а также Генштабом ВСУ об огромном ресурсе военных и техники, которые Кремль бросил и продолжает бросать на захват Бахмута. Сейчас цель № 1 оккупантов – "перерезать логистические артерии". Речь идет о трассах 05-04 и 05-06, через которые происходит материально-техническое обеспечение украинских подразделений в Бахмуте.

"Сейчас они больше делают акцент уже на боях в городе: они пытаются с северного направления, а также с восточного направления уже зайти в город, начать бои в городе. Здесь есть свой уже нюанс, потому что бои в городе не есть кредо российских войск — они не имеют достаточно опыта боев в городе, городской бой не их стиль", — рассказал Александр Коваленко.

Обстановка возле Бахмута Донецкой области очень тяжелая, особенно в последние две недели

В конце прошлой неделе появилась информация от Института изучения войны о том, что ВСУ могут частично выйти из Бахмута. При этом полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что несмотря ошеломляющее давление со стороны противника ВСУ стоит попытаться удержать контроль над городом. Свою позицию военный объяснил в интервью УНИАН.

По словам Свитана, россияне усилили "вагнеровцев" линейными частями, перебросили с других направлений определенную артиллерию. Более мощно начала бить авиация.

"Сам по себе укрепрайон не выгодно оставлять нашим войскам. Дело не в городе, а именно в укрепрайоне. Это тандем между Часов Яром и Бахмутом – два гарнизона, которые друг друга прикрывают. Выход за Часов Яр откроет россиянам дорогу в сторону Дружковки, Краматорска и Славянска", – отметил эксперт.

Он допустил, что, если Генштаб и примет решение о выходе ВСУ из Бахмута, то будет поставлена задача закрепиться в районе Часов Яра, но все будет зависеть от оперативной обстановки.

Роман Свитан отметил, в любой войне главное – это нанести максимум потерь противнику и вблизи Бахмута ВСУ эту задачу уже выполнили максимально. Таких потерь у россиян не было ни на одном из направлений.

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