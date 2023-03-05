Реально ли Rheinmetall построить оружейный завод в Украине – о чем говорит реакция Москвы

В ответ на то, что немецкая компания Rheinmetall, специализирующаяся на изготовлении оружия, объявила, что собирается построить завод в Украине, на это сообщение в традиционной для него в последнее время неадекватной манере отреагировал бывший президент России, зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. О чем говорят планы немцев и медведевские угрозы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Танки. Фото из открытых источников

Сейчас мы видим задел на перспективу – от момента одобрения решения до момента запуска производства может пройти два-три года

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок подчеркивает, что немцы заинтересованы в расширении своих производственных способностей и мощностей в другие страны. Украина для этого, уверен он, будет удачной площадкой.

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"У нас недорогая рабочая сила. В перспективе мы станем существенным инвестиционным хабом. К тому же, изготовление такого современного вооружения на восточном рубеже ЕС и НАТО (а Украина рано или поздно станет их членом) – более чем логичный шаг. Отсюда соответствующие заявления немецкой Rheinmetall, а ранее – турецкой частной компания "Baykar Makina". Уверен, на нашей территории развернут свои мощности и другие предприятия. Но точно не в обозримой перспективе", – отмечает эксперт.

По его словам, от момента одобрения официального решения (чего в случае с Rheinmetal пока нет) до момента запуска производства может пройти два-три года. Сейчас, поясняет Валерий Клочок, мы видим задел на перспективу. И это, считает он, отличный меседж, дающий понять, что Украина никогда не будет под контролем РФ.

"Реакция Медведева абсолютно предсказуема и традиционно нелепа. Уничтожение подобных объектов в будущем становится всё менее реалистичным, благодаря укрепляющейся системе украинской ПВО. Это прекрасно понимают все наши потенциальные инвесторы, – акцентирует эксперт. – Ну, а Кремль медведевскими устами дает понять, что не отказывается от попыток захватить Украину. Конечно, ситуация может кардинально измениться после смены путинского режима".

На что способна курируемая Медведевым отрасль российского ВПК, наглядно демонстрирует недавно представленный "объект" под названием "шушпанцер", считает Валерий Клочок.

Выглядит подобное "творчество", мягко говоря, нелепо, – отмечает эксперт. – Особенно в сравнении с теми же Bradley, которые получают ВСУ от партнеров". "Это якобы модернизированный бронетранспортер МТ-ЛБ образца 60-х годов прошлого века, на которую прицепили корабельную зенитную установку 2М родом из 40-х годов минувшего столетия

Медведевские заявления мало имеют общего с реальностью

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса считает, что планы немцев – меседж нам в том смысле, что они бы хотели локализировать производство некоторых видов вооружений на нашей территории.

"Это дешевле, выгоднее. Поможет стабилизировать нашу экономику. Другой вопрос, – подчеркивает эксперт, что это – долгосрочные планы. В ближайшее время они не воплотятся в жизнь. В том числе, с учетом нашей не самой эффективной инвестиционной политикой".

Ну, а медведевские заявления традиционно мало имеют общего с реальностью, констатирует Илия Куса.

Решение немецкой компании строить производственные мощности именно в Украине выглядит странно

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

"Думаю, что угроза уничтожить завод, имея высокоточные ракеты, реальна. Но запуск производства – это всегда длительный процесс. Плюс – надо ещё налаживать связи с поставщиками".

По словам Даниила Монина, решение немецкой компании строить производственные мощности именно в Украине выглядит странно.

"Я скептичен по поводу времени выхода первого танка", – признался эксперт.

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