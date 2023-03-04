logo

BTC/USD

22374.85

ETH/USD

1569.70

LTC/USD

90.26

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Концерн Rheinmetall собрался строить танковый завод в Украине: когда это может произойти
commentss НОВОСТИ Все новости

Концерн Rheinmetall собрался строить танковый завод в Украине: когда это может произойти

Украина может получать до 400 основных боевых танков в год

сегодня, 14:37
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода на территории Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью газете "Rheinische Post" рассказал глава компании Армин Папперге.

Концерн Rheinmetall собрался строить танковый завод в Украине: когда это может произойти

Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за €200 млн. Он мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Pantera в год", – заявил Паппергер.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Она рассказал, что переговоры с официальным Киевом являются "многообещающими". Паппергер надеется на позитивное решение по этому важному проекту будет принято "в течение следующих двух месяцев".                                                         

Глава "Rheinmetall" уверен, что завод можно защитить от налетов российской авиации.

"Защита средствами противовоздушной обороны не составит труда", – подчеркнул он.

Паппергер также высказал мнение, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. По его словам, даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет недостаточно, поэтому дать старт новому производству нужно как можно быстрее, чтобы помочь украинской армии не только эффективно обороняться, но и наступать.

Читайте также на портале "Комментарии" — изменилась ли позиция официального Берлина относительно войны в Украине – как понимать обвинения в адрес Меркель, которая, как говорят некоторые немецкие политики, виновна в том, что началась война в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему оккупанты в Крыму роют окопы – как и когда может произойти деоккупация полуострова.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rp-online.de/info/consent-remake/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!