Концерн Rheinmetall собрался строить танковый завод в Украине: когда это может произойти

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода на территории Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью газете "Rheinische Post" рассказал глава компании Армин Папперге.

Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине примерно за €200 млн. Он мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Pantera в год", – заявил Паппергер.

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Она рассказал, что переговоры с официальным Киевом являются "многообещающими". Паппергер надеется на позитивное решение по этому важному проекту будет принято "в течение следующих двух месяцев".

Глава "Rheinmetall" уверен, что завод можно защитить от налетов российской авиации.

"Защита средствами противовоздушной обороны не составит труда", – подчеркнул он.

Паппергер также высказал мнение, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. По его словам, даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет недостаточно, поэтому дать старт новому производству нужно как можно быстрее, чтобы помочь украинской армии не только эффективно обороняться, но и наступать.

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