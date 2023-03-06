В ISW объяснили, почему из-за атак войск РФ на Донбассе контрнаступление ВСУ все ближе

Скорая кульминация наступления оккупантов возле Бахмута, попытка штурма Угледара и остановившееся наступление войск РФ в Луганской области, вероятно, создают хорошие условия для украинских контрнаступательных операций. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленной сводке Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, ранее, по состоянию на 8 февраля, эксперты ISW считали, что российские силы вернули себе инициативу на востоке Украины. Но с тех пор российские силы не смогли воспользоваться полученной инициативой, чтобы добиться каких-либо значительных успехов в оперативном отношении.

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Войска РФ, вероятно, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за ожидаемой кульминации их трех основных наступательных операций.

Ранее ВСУ перехватили инициативу после кульминации российского наступления по захвату Северодонецка и Лисичанска в июле 2023 года, а через несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены большие районы Харьковской и Херсонской областей.

Кульминация нынешних трех наступательных операций России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление в любом месте вдоль линии фронта, которое они сочтут наиболее подходящим для таких операций.

Также отмечается, что военное командование Украины, вероятно, приняло решение об ограниченном тактическом отводе войск на самом горячем участке фронта в Бахмуте из-за разрушения местного железнодорожного моста, который пролегает через реку на северо-востоке города (об этом свидетельствуют недавние геолокационные кадры).

При этом говорить, что ВСУ решили окончательно покинуть Бахмут пока что рано, считают в американском Институте изучения войны ISW. Аналитики констатируют, что по состоянию на 5 марта силы ЧВК "Вагнер" продвинулись в северо-восточной части Бахмута в районе железнодорожной станции Ступки.

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