Что дал Кремлю очередной ракетный обстрел Украины – есть ли еще способы остановить это безумие

В ночь на 9 марта россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По разным городам была выпущена 81 ракета, причем впервые это было такое разнообразие, включая шесть ракет "Кинжал". О чем говорит это ракетное безумие? Случайно ли это произошло вскоре после отъезда из Киева генсека ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Русские накопили необходимое, по их мнению, количество ракет и ударили

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

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Но уже понятно, что никто на мирные переговоры (читай – капитуляцию Украины) не пошел. Вот русские и бабахнули. Не думаю, что тут какая-то подвязка под отъезд генсека ООН или под День рождения Шевченко. Скорее, подчеркиваю, просто накопили необходимое, по их мнению, количество ракет, сосредоточили в нужном месте корабли, и наземные пусковые установки, подняли авиацию – и…". "Понятно, что у россиян есть какой-то план, "график" такого рода ударов. Давно не было, собрали всё, что можно, – ударили. Некая пауза, возможно, была связана с тем, что Кремль надеялся додавить Киев пойти на "мирные предложения", которые периодически всплывают, причем не всегда непосредственно из РФ. Вспомнить тот же недавний "мирный план" от Китая

По словам эксперта, уже давно понятно, что с военной точки зрения это агрессору ничего не дает. Но российским военным чинам, поясняет он, важно показать и Путину, и своему населению, что "всё идет по плану", уничтожение Украины продолжается и так далее.

"Понятно, что это бьет по нам и экономически, и психологически. Продолжают гибнуть люди, страдать энергосистема. Но тех задач, которые Кремль ставил изначально (добиться того, чтобы Украина пошла на капитуляцию под видом "мирных соглашений", признав потерю части своих территорий), такие удары не решают. И не решить ему их уже никогда, – уверен Алексей Голобуцкий. – Что касается помощи нам со стороны Запада, судя по данным, которые недавно были опубликованы, нам значительно усилили привоз техники, вооружения, боеприпасов и всего остального. Насколько этого достаточно для того, чтобы мы нанесли серьезное поражение россиянам на поле боя, станет ясно, думаю, в конце апреля-начале мая".

Единственной возможностью остановки происходящего безумия является проведение против РФ операции, подобной той, что была против Ирака

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поделился таким мнением:

"Разве можно просчитать безумные поступки тех, у кого отсутствуют моральные принципы, ум, интеллект – и другие, присущие цивилизованным людям признаки? Очевидно, что – нельзя. И сегодняшняя российская ракетная атака на Украину в очередной раз это подтвердила".

Россия, напоминает эксперт, смогла как-то обойти санкции, восстановить определенные запасы ракетного вооружения. Мы видим тесные попытки сотрудничества с некоторыми странами, которые могут предоставить технологии, комплектующие и даже оружие для продолжения ударов по территории Украины.

"Но также мы видим, – акцентирует Сергей Войченко, – единение демократического мира, цивилизованного мира для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. К сожалению, ни санкции против РФ, ни помощь нам вооружением со стороны Запада не могут пока заставить Кремль прекратить войну. С моей точки зрения, единственной возможностью остановки происходящего безумия является проведение против РФ операции, подобной той, что в свое время западная коалиция провела против Ирака во время его агрессии в Кувейте. Нужны совместные операции объединенных сил, с широким применением авиации, максимальному нанесению ударов по объектам производства оружия, по собственно военным объектам. Как это делать — прекрасно демонстрирует Израиль, уничтожая соответствующие иранские объекты и в Сирии, и в самом Иране".

Учитывая, что РФ пополняет запасы оружия и боеприпасов, всё более загружает свой ВПК, а мы просто отбиваемся — так может длиться долго, подчеркивает эксперт. Понятно, что нас это не устраивает.

"А авторитарные режимы, видя, что творит Россия, начинают опасные подвижки в сторону новых агрессий. Цивилизованному миру пора осознать, наконец, что единственный язык, который понимает варварская РФ — это язык силы. И действовать следует соответствующим образом", – резюмирует Сергей Войченко.

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