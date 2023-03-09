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Зеленский: враг нанес 81 ракетный удар

Россия ударила по украинским городам

сегодня, 10:39
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Автор:

Константин Куликов

Этой ночью враг выпустил 81 ракету по украинским городам. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский: враг нанес 81 ракетный удар

Триває ракетний терор Росії

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области, — написал глава государства в своем телеграмм-канале. — Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным. Все службы работают. Продолжается возобновление работы энергосистемы. Применялись ограничения во всех регионах. Враг выпустил 81 ракету, пытаясь вновь запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное не пройдет".


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Также Владимир Зеленский поблагодарил украинскую ПВО: "Спасибо часовым нашему небу и всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов!".

По данным Генштаба ВСУ, этой ночью противник осуществил пуск ракет разного базирования:

— 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

— 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

— 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

— 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

- 8 пусков управляемых авиационных ракет:

- 2 – Х-31П;

- 6 – X-59;

-13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины, во взаимодействии с подразделениями других Составных сил обороны Украины, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131".

В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Удар оккупантов стал своеобразным ответом на речь Зеленского во время визита в Украину генсека ООН.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:55

Перейшли, як весь розумово-розвинутий світ, на святкування дня матері і батька, сплутали б ворогу всі карти. Так ні. УПАшистам на заході країни, прихильникам сильної руки, важливо триматись за старе тоталітарне. Тепер чекаємо атаки після великодня православного сектанату та травневих свят і победобесія. У мало та великобратніх народів всі свята спільні, як і корумпована ментальність. І війна братовбивча. Весь світ бачить братнє співпадіння.


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