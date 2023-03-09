Зеленский: враг нанес 81 ракетный удар

Этой ночью враг выпустил 81 ракету по украинским городам. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Триває ракетний терор Росії

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области, — написал глава государства в своем телеграмм-канале. — Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным. Все службы работают. Продолжается возобновление работы энергосистемы. Применялись ограничения во всех регионах. Враг выпустил 81 ракету, пытаясь вновь запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное не пройдет".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Также Владимир Зеленский поблагодарил украинскую ПВО: "Спасибо часовым нашему небу и всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов!".

По данным Генштаба ВСУ, этой ночью противник осуществил пуск ракет разного базирования:

— 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

— 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

— 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

— 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

- 8 пусков управляемых авиационных ракет:

- 2 – Х-31П;

- 6 – X-59;

-13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины, во взаимодействии с подразделениями других Составных сил обороны Украины, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131".

В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Удар оккупантов стал своеобразным ответом на речь Зеленского во время визита в Украину генсека ООН.