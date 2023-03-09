В ВСУ рассказали, почему таких ракетных атак, как сегодня, по Украине еще не было

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Кравцев Сергей
Во время ракетной атаки на Украину 9 марта Россия применила разные типы ракет, в том числе шесть ракет "Кинжал". Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Юрий Игнат. Фото: из открытых источников
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По его словам, для запуска "Кинжалов" использовались "самолеты разных типов, стратегической дальней авиации, те же самые МИГ31 и так далее".
Спикер добавил, что в общей сложности была выпущена 81 ракета.
Стоит напомнить, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. В большей части городов раздавались громкие взрывы. В результате ракетной атаки часть населенных пунктов остались без электричества, в некоторых городах отмечаются перебои с работой сети Интернет.
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Также издание "Комментарии" сообщало — битва за Бахмут продолжает оставаться одной из топ-тем не только украинских, но и зарубежных СМИ, политиков, чиновников и аналитиков. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг прогнозирует захват этого города российскими оккупационными войсками в ближайшие дни. А аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что захватчики не смогут развить успехи и продвинуться дальше, даже если возьмут Бахмут. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что продемонстрировала битва за этот город и Донбасс в целом, а также спрогнозировали, как ситуация на фронтах может развиваться в обозримом будущем.
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