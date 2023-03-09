В ВСУ рассказали, почему таких ракетных атак, как сегодня, по Украине еще не было

Во время ракетной атаки на Украину 9 марта Россия применила разные типы ракет, в том числе шесть ракет "Кинжал". Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"Атака действительно масштабная, и действительно так вот впервые из таких разных типов ракет, мы видим "Кинжалов" на этот раз шесть. Поэтому собственно, это такая атака, ну-ну, не припомню, если честно", — заявил Юрий Игнат.

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По его словам, для запуска "Кинжалов" использовались "самолеты разных типов, стратегической дальней авиации, те же самые МИГ31 и так далее".

Спикер добавил, что в общей сложности была выпущена 81 ракета.

Стоит напомнить, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. В большей части городов раздавались громкие взрывы. В результате ракетной атаки часть населенных пунктов остались без электричества, в некоторых городах отмечаются перебои с работой сети Интернет.

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