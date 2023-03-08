Какую главную задачу выполнял и выполняет Бахмут – как перехитрили россиян украинские генералы

Битва за Бахмут продолжает оставаться одной из топ-тем не только украинских, но и зарубежных СМИ, политиков, чиновников и аналитиков. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг прогнозирует захват этого города российскими оккупационными войсками в ближайшие дни. А аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что захватчики не смогут развить успехи и продвинуться дальше, даже если возьмут Бахмут. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что продемонстрировала битва за этот город и Донбасс в целом, а также спрогнозировали, как ситуация на фронтах может развиваться в обозримом будущем.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Не правы те, кто говорит, будто этот город-крепость не имеет военного значения

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж поясняет:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Бахмут – это символ украинской стойкости. Мощная крепость, которая перемалывает основные – профессиональные – силы противника. Речь о десантно-штурмовых бригадах, воздушно-десантных войсках, морпехах, представителях ЧВК "Вагнер". Элитные формирования врага несут тяжелейшие потери. В некоторые дни теряют более тысячи бойцов погибшими. В среднем же в течение примерно месяца ежесуточные потери россиян – около 800 человек. Это четыре-пять бригад профессионалов. Происходит обессиливание и обесценивание элитных подразделений противника".

Но силы у россиян еще есть, подчеркивает эксперт. Процентов 30-40% боеспособного личного состава в строю. Идет постоянное пополнение мобилизованными резервами. Куда менее профессиональными, но всё же…

"Оставление Бахмута не станет трагедией, – отмечает генерал. – Но станет потерей в смысле военно-политическом. К тому же, даст возможность россиянам смобилизовать оставшиеся силы, подкрепив их пополнением, после чего – двигаться дальше. На Славянск, Краматорск, Константиновку. Расширять зону влияния в другой части Донецкой области, усилив нажим на Угледар, Авдеевку, практически стертую с лица земли Марьинку".

Сейчас же, продолжает Николай Маломуж, россияне застряли в районе Бахмута, что сдерживает их от наступлений по другим направлениям. К тому же, напоминает он, под Угледаром оккупантов недавно мощно разбили. А о ту же Авдеевку они уже не раз разбили лоб.

Пусть даже постепенно отступая и ведя городские бои". "Если бы мы так активно не защищались, враг давил бы куда сильнее и на Донетчине, и на Луганщине (Сватово-Кременная), и в Запорожской области, и в Харьковской, – уверен эксперт. – Учитывая это, а также то, что Бахмут эффективно выполняет функцию выкашивания лучших частей противника, было принято решение не отходить из города. И не правы те, кто говорит, будто этот город-крепость не имеет военного значения. Имеет! Как центр перемалывания лучших частей противника. Плюс – выполняет важное военно-политическое значение, выступая, как я уже отмечал, символом стойкости, примером как для украинцев (и военных, и гражданских), так и для наших международных партнеров. Бахмут стоит! Несмотря на рекомендации наших американских и европейских партнеров оставить его, вопреки всему, – мы держим этот город. И это – общая позиция высшего военно-политического руководства Украины, что было недавно в очередной раз продемонстрировано во время заседания Ставки верховного главнокомандующего. И Зеленский, и Залужный, и Сырский подтвердили намерение держать Бахмут

По мнению Николая Маломужа, следует продолжать наносить противнику максимальный ущерб – и параллельно готовить контрудары по "клещам", которые пытается замкнуть противник. Возможно, атаковать врага с тыла. Сделать свой "котел" для противника. Но для этого необходимые соответствующие силы и средства.

"Я считаю, что такие эффективные удары нужно наносить как можно быстрее – и неожиданно. Думаю, мы что-то подобное увидим в ближайшее время. Куда именно бить, как и когда, определят наше военное командование, основываясь на данных разведки и имеющихся ресурсах", – заключает генерал.

Если расчет российских генералов был на истощение украинской обороны, то, похоже, украинские генералы поймали агрессора на противоходе

Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что украинское военное руководство выстроило за 9 лет войны эшелонированную оборону на Донбассе.

"И то, что враг стер с лица земли Марьинку, но так и не захватил ее, то, что некоторое продвижение в Бахмуте обернулось для противника массовым перемалыванием его живой силы, свидетельствует об исчерпании инициативы со стороны россиян. Расчет на продавливание обороны неисчерпаемым ресурсом живой силы не оправдался", – отмечает эксперт.

По его словам, ситуация напоминает известную притчу о Давиде и Голиафе, когда молодой Давид, будущий царь Иудеи и Израиля, побеждает огромного Голиафа, потомка великанов, с помощью пращи, а затем отрубает его голову.

"Если расчет российских генералов был на истощение украинской обороны, то, похоже, украинские генералы поймали агрессора на противоходе, технологически истощая его по всей линии столкновения, – подчеркивает Владимир Цыбулько. – Ну, а если Запорожское направление вне медийного внимания, то это не значит, что там не ведется колоссальная работа по подготовке наступления!".

Читайте также на портале "Комментарии" — какая настоящая причина волнений в Грузии — почему страна выбрала путь заигрывания с РФ.



