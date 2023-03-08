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Столтенберг сделал тревожное заявление о том, что ждет Бахмут ближайшие дни

Генсек НАТО Столтенберг считает, что есть вероятность падения Бахмута в ближайшие дни

сегодня, 14:37 comments1636
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Автор:

Кравцев Сергей

В НАТО не исключают возможное падение обороны Бахмута. И это может произойти уже в самые ближайшие дни. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, слова которого цитирует "The Guardian".

Столтенберг сделал тревожное заявление о том, что ждет Бахмут ближайшие дни

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни", — заявил Столтенберг.


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Генсек НАТО отметил необходимость обеспечить все, чтобы это не стало переломным моментом в войне.

"Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, а союзники по НАТО в течение последнего года поддержали Украину военной, финансовой и экономической поддержкой на сумму около 150 млрд евро", — добавил Йенс Столтенберг.

стоит отметить, что именно на взятие Бахмута Кремль бросил самые подготовленные войска, активный штурм города-крепости уже идет больше трех месяцев, хотя бои за город начались еще в мае 2022 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за Бахмут продолжает оставаться топ-темой для обсуждения. По словам украинского журналиста, главреда сайта Цензор.нет Юрия Бутусова, центр города контролируют ВСУ, а восточная часть уже захвачена россиянами. Важность этого сражения и его вероятные последствия издание "Комментарии" обсудило с экспертами.

Также издание "Комментарии" сообщало — аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что провальные атаки российских войск на Донбассе создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ. О чем говорит ситуация на фронтах конца зимы – начала весны? Как она может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/mar/08/russia-ukraine-war-live-kremlin-calls-nord-stream-reports-a-distraction-eu-will-never-accept-russian-threats-says-von-der-leyen
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