Смогут ли россияне прорваться вглубь Украины, в случае захвата Бахмута: ответ ISW

У России не хватает возможностей для получения оперативных результатов в случае захвата Бахмута – максимум это может быть для них лишь тактической победой. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, в случае захвата Бахмута, российское наступление в этом регионе достигнет кульминации. Так, если они займут Бахмут им придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления: одно в сторону Константиновки, а другое в направлении Славянска и Краматорска.

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"Эти два потенциальных направления наступления не поддерживают друг друга, и деградировавшим российским силам, вероятно, придется отдавать приоритет преследованию только одного, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, хотя российское командование неоднократно слишком распыляло свои силы по нескольким направлениям наступления на протяжении всего вторжения", — отметили в ISW.

Также там подчеркнули, что украинские силы мощно укрепили позиции на обоих вышеуказанных направлениях.

Кроме этого, у россиян не хватает механизированных сил, необходимых для наступления на сам Бахмут, а "штурмовые отряды" не способны вести маневренную войну.

"Продолжающаяся передача структуры российских сил в сторону небольших штурмовых отрядов с использованием упрощенной тактики в сочетании с возрастающими потерями среди наиболее эффективных российских войск, вероятно, значительно ограничить способность российских войск должным образом использовать любые пути наступления, открытые после захвата Бахмута" , – подчеркнули аналитики.

Поэтому, считают они, взятие Бахмута может стать не более чем тактичной победой.

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