Смогут ли россияне прорваться вглубь Украины, в случае захвата Бахмута: ответ ISW

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Кравцев Сергей
У России не хватает возможностей для получения оперативных результатов в случае захвата Бахмута – максимум это может быть для них лишь тактической победой. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Эксперты отмечают, в случае захвата Бахмута, российское наступление в этом регионе достигнет кульминации. Так, если они займут Бахмут им придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления: одно в сторону Константиновки, а другое в направлении Славянска и Краматорска.
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Также там подчеркнули, что украинские силы мощно укрепили позиции на обоих вышеуказанных направлениях.
Кроме этого, у россиян не хватает механизированных сил, необходимых для наступления на сам Бахмут, а "штурмовые отряды" не способны вести маневренную войну.
Поэтому, считают они, взятие Бахмута может стать не более чем тактичной победой.
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