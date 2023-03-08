Какая настоящая причина волнений в Грузии - почему страна выбрала путь заигрывания с РФ

Грузинская оппозиция вышла на протест против нового закона "об иноагентах", принятого парламентом в первом чтении и весьма схожего с российским. Полиция разогнала протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в США, поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на скандальный законопроект. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что закон "об иноагентах" несовместим с ценностями Европейского союза и противоречит вступлению в ЕС, курс куда декларировала Грузия. Что происходит с этой страной, которая ранее опережала даже Украину в европейской и евроатлантической интеграции? Как события в Грузии могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Нынешнее руководство Грузии выбрало ошибочный путь

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко поясняет:

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"К сожалению, нынешнее руководство Грузии выбрало ошибочный путь. И он, безусловно, ставит под сомнение много чего, что было достигнуто ранее этой страной. Из одного из лидеров движения в ЕС и НАТО (а были годы, когда Грузию ставили нам в пример в ракурсе данной интеграции), она, увы, откатилась назад. И то, что ей, в отличие от Украины и Молдовы, не предоставили в прошлом году статуса кандидата в Евросоюз, говорит само за себя".

Владимир Огрызко надеется, что с поражением России в Украине, после чего в РФ начнется процесс самораспада и самоликвидации, прокремлевские силы в Грузии также потерпят поражение.

"И этот печальный этап в современной истории Грузии станет прошлым", – констатирует экс-глава МИД.

Грузия сейчас находится в очках, искажающих геополитическую реальность

По мнению эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, Грузия выбрала иной формат обеспечения своих национальных интересов, чем это было при президенте Саакашвили. И сейчас там образовалась латентная, скрытая пророссийская партия, которая наивно полагает, что безопасность Грузии можно обеспечить путем заигрывания с РФ. Проведением скрытой пророссийской политики. Своеобразная стратегия нынешних грузинских политически элит.

"Украина ожидала от Грузии достаточно серьезной поддержки в ракурсе нынешней войны с РФ, – отмечает эксперт. – Особенно, учитывая, что Грузия сама пострадала от российской агрессии в 2008 года. Но, если на уровне грузинского народа такая поддержка была и есть, то на уровне политиков – увы… Достаточно сказать, что Грузия отказалась вернуть в Украину установки "Бук", которые наша страна передала ей в 2008-м. Тогда эти установки хотя бы частично защитили грузинское небо, сбивая русские самолеты. Могли бы лучше защитить и украинское. Однако официальный Тбилиси на просьбу Киева ответил отказом".

Мы видели также, продолжает Алексей Кущ, неоднократные заявления украинских властей по поводу того, что Саакашвили не должен сидеть в тюрьме, а тем более подвергаться фактическим пыткам. Но и на это нынешнее грузинское руководство не реагирует. И такое его обращение с Саакашвили – тоже часть латентной пророссийской политики, уверен эксперт.

"Президент Украины Владимир Зеленский не раз призывал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. К примеру, перевести его в клинику Украины. Если бы официальный Тбилиси прислушался к этому предложению, это могло бы снять напряжение в грузинском обществе… Грузия сейчас находится в очках, искажающих геополитическую реальность. Ей следует понять, что только в союзе с Украиной и Европой она может обеспечить свою безопасность. Что политика заигрывания с агрессором может дать краткосрочные тактические результаты. Но рано или поздно РФ, желая усилить свои позиции в Закавказье, найдет повод начать немотивированную агрессию против Грузии. Если, конечно, ранее не будет разбита в Украине", – подчеркивает эксперт.

Естественно, отмечает он, часть грузинского общества не воспринимает политику нынешнего режима. То и дело вспыхивают протесты. Но, как и везде, тут важен определенный триггер, спусковой крючок.

"Так, в Украине общество было недовольно президентом Януковичем, но триггером стало неподписание Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и последующий жесткий разгон первой стадии Евромайдана. Вот и в Грузии – недовольство вызревало, вызревало, но триггером стал закон "об иноагентах", который, в принципе, копирует российскую политику и направлен на полное сворачивание реформ. Проводимых, как правило, за счет внешних доноров", – акцентирует Алексей Кущ.

Ситуация, по его словам, удивительна. Все грузинские реформы, в том числе времен Саакашвили, основывались на том, что Грузия под них получала финансовую поддержку, соизмеримую с доходами госбюджета за год-два.

"Потому закон "об иноагентах" именно в этой стране выглядит карикатурно. Ведь, получается, тогда всю страну нужно признать закон "иноагентом", в том числе на уровне государственного аппарата, – поясняет эксперт. – Поэтому, естественно, такой непродуманный шаг парламента стал своеобразным триггером. Общество увидело в этом серьезный откат назад. Президент Грузии дала понять, что ветирует закон. Но чаша терпения, мне кажется, уже переполнена. Прогнозирую, что в Грузии в ближайшее время будут нарастать протесты, общественное сопротивление пророссийскому курсу. Скорее всего, дело закончится досрочными выборами и сменой нынешних политэлит".

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