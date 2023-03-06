Как быть з Бахмутом: Зеленский собрал Ставку – Залужный высказал свое мнение

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военные выступили за продолжение обороны Бахмута. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Офис президента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

На заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшем усилении наших позиций в Бахмуте", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за Бахмут продолжает оставаться топ-темой для обсуждения. По словам украинского журналиста, главреда сайта Цензор.нет Юрия Бутусова, центр города контролируют ВСУ, а восточная часть уже захвачена россиянами. Важность этого сражения и его вероятные последствия издание "Комментарии" обсудило с экспертами.

Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что украинские войска собираются организованно отойти из Бахмута, который они героически обороняют почти девять месяцев. Независимо от того, сделают они это или нет (тут виднее Генштабу) – что показала битва за Бахмут? Почему для России, даже, если она захватит очередной стертый ею с лица земли город, это точно не будет победой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



