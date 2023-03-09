Провокация с подготовкой покушения на "главу" Приднестровья – что задумали в Кремле

В четверг, 9 марта, "власть" непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) обвинила СБУ в подготовке покушения на "руководителя" Приднестровья – Красносельского. Представители СБУ жёстко отреагировали на это заявление. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский. Фото: из открытых источников

Украине нет никакого смысла покушаться на главу приднестровской администрации

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко считает, что нынешняя провокация со стороны так называемого "министерства государственной безопасности" Приднестровья преследует те же цели, что и предыдущие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Во-первых, создать напряжение на Юго-западных границах Украины и отвлечь внимание от других направлений. На самом деле, трудно представить, что контингент российских войск вместе с незаконными военными формированиями Приднестровья совершат нападение на соседние Одесскую или Винницкую области. Для Приднестровья это будет означать конец. Поэтому здесь скорее расчет на психологическое влияние, на создание атмосферы напряжения и страха. Вторая цель – это давление на молдавское правительство путем создания угрозы эскалации. Недаром молдавская пророссийская оппозиция активно использует так называемые "миротворческие" лозунги в своей критике прозападного руководства. Ну и не последнюю роль играет необходимость консолидации населения Приднестровского региона", – поясняет эксперт.

По его словам, Украине нет никакого смысла покушаться на главу приднестровской администрации Красносельского или какого-то другого руководителя сепаратистов.

"Ибо тот же Красносельский – не диктатор или харизматическая фигура. Он является ставленником холдинга "Шериф" и, в принципе, может быть заменен на любого другого. Намного более эффективным ударом по приднестровской верхушке могло бы стать лишение их украинского гражданства (у кого оно есть) и конфискация их имущества на территории Украины, – считает Артем Филипенко. – Да и в целом все обстоятельства этого так называемого покушения выглядят в лучших традициях дешевых чекистских провокаций. Если таким образом руководство приднестровского "министерства госбезопасности" хотело доказать собственную профессиональную пригодность и выслужиться перед Москвой, то своей цели они не достигли".

Кремль давно пытается показать якобы громадную угрозу, которую несет Украина, в том числе, для других территорий

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко предполагает, что мы стали свидетелями провокации со стороны РФ, которая традиционно пытается очернить Украину.

"Кремль давно пытается показать якобы громадную угрозу, которую несет Украина, в том числе, для других территорий, – отмечает эксперт. – В Приднестровье, в Беларуси, в самой РФ. Это важно и для российского обывателя, которому "продают" тезис о том, что "война оправдана — смотрите, какие есть украинские угрозы, Украина — страна-террорист" и так далее. В Беларуси подорвали самолет, в РФ напали на Брянскую область, кого-то убили. Готовили покушение на Малафеева. В Приднестровье — на местного "президента". Цель — убедить россиян консолидироваться и отражать вместе общую "украинскую угрозу". Оправдание войны, мобилизации, ракетных обстрелов Украины. Чтобы у россиян и других народов, зависимых от Москвы, не возникало вопросов типа: зачем нам эта война?".

Еще один трек – попытка повлиять на Запад, уверен Игорь Петренко. И якобы предотвращенный теракт в Приднестровье, и "брянские террористы", и слухи об украинском следе в подрыве "Северных потоков" должны, по логике Кремля, убедить зарубежных партнеров Украины в необходимости сворачивания помощи нашей стране – и принуждению Киева идти на переговоры с Москвой и на ее же условиях.

"Я уверен, что люди, проживающие в Приднестровье, прекрасно понимают, кто именно стоит за предотвращенным "покушением". Понимают, что Россия пытается их использовать в своей войне. И они явно этого не хотят. Не сомневаюсь, что понимают всё и наши партнеры. Но это, – акцентирует эксперт, – не отменяет того, что страна-агрессор и далее будет создавать всякого рода провокации и информповоды, преследуя всё ту же двойную цель: запугивать свой народ и оправдывать войну, а также пытаться ослабить зарубежную поддержку Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги визита Гуттериша в Киев: какие вопросы удастся сдвинуть с места, используя механизмы ООН.



