"Теракт в Тирасполе": СБУ прокомментировала заявления пророссийских властей Приднестровья

Сегодня "власть" пророссийского Приднестровья обвинила СБУ в подготовке покушения на руководителя непризнанной Молдавской Приднестровской республики Красносельского. По словам российских марионеток, украинская спецслужба планировала взорвать в центре Тирасполя начиненный взрывчаткой автомобиль, когда мимо него проходил Красносельский. СБУ сделала соответствующее заявление по поводу этих обвинений, сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Придністров'я - російський ексклав

"О заявлениях т.н. "МГБ Приднестровья" о якобы участии СБУ в подготовке теракта. Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле, — заявили в СБУ.- Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которых усматривается четкая цель россии расшатать ситуацию на территории, фактически оккупированной и подконтрольной ей, обвинив в этом наше государство. Ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется РФ. Но сегодня весь мир видит настоящее лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни россии, ни ее сателлитов".

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Напомним, что ранее РФ заявляла, что расценит нападение любого государства на Приднестровье как атаку на Россию.

Между тем, СБУ разоблачила в своих рядах сторонницу "русского мира", которая работала в одном из региональных управлений спецслужбы и оправдывала агрессию РФ по отношению к Украине.

Кроме этого, украинские разведчики разоблачили сеть иностранных агентов, собиравших информацию о столичных военкоматах.

"Сейчас задержаны еще три информатора ФСБ, — сказано в сообщении СБУ. — Они пытались скрыто собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей. Среди фигурантов – житель столичного региона, который пытался обнаружить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева. Также он получил задачу от ФСБ – попасть "под легендой" в помещение одного из военкоматов и провести разведку. Другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины".

Также СБУ заблокировали телеграмм-каналы, информировавшие уклонистов о местах вручения повесток.



