Итоги визита Гуттериша в Киев: какие вопросы удастся сдвинуть с места, используя механизмы ООН

Во время визита в Киев генсека ООН Антониу Гуттериша он заявил о важности продления "зернового соглашения", а также о необходимости демилитаризации Запорожской АЭС. Кроме того, он подчеркнул, что в Украине должен восторжествовать справедливый мир согласно Уставу ООН (суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами Украины). Что можно сказать по итогам визита? По каким вопросам могут произойти дипломатические подвижки, по каким – всё придется решать силой оружия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш. Фото - сайт Офиса президента Украины

Дипломатическое давление будет эффективным лишь в сочетании с победами ВСУ на поле боя

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов поясняет:

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"Украина максимально использует возможности ООН для мирного урегулирования и координации отдельных программ. При этом происходит сотрудничество со всеми органами и агентствами ООН, даже принимая во внимание влияние Российской Федерации внутри ООН, в первую очередь через право вето в Совете Безопасности".

По словам эксперта, за время полномасштабной войны одним из наиболее успешных направлений кооперации стало посредничество ООН в "Черноморской зерновой инициативе". Эта программа, напоминает Игорь Попов, должна быть продолжена и после 18 марта, когда истекает срок действующих договоренностей. Поставки зерна из Украины – важный рычаг для укрепления наших дипломатических позиций в Африке и на Ближнем Востоке. Это понимают и в России, и ищут способы для срыва зерновой сделки, подчеркивает эксперт.

"Вторая важная программа – участие МАГАТЭ в обеспечении безопасности Запорожской АЭС. Инспекторы этого агентства ООН постоянно присутствуют на станции, и периодически появляется информация о возможности передачи объекта под управление МАГАТЭ, – акцентирует Игорь Попов. – К моменту освобождения территории, на которой находится станция, она должна быть в рабочем состоянии и быть готовой к подключению к украинской энергосистеме ".

К годовщине полномасштабной агрессии Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по поводу войны в Украине, напоминает эксперт. Эта резолюция требует от РФ полного вывода ее вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий, а также закрепляет ключевые положения формулы мира президента Зеленского. Резолюцию поддержали представители 141 страны.

Опять становится актуальным вопрос реформирования Совета Безопасности, в котором страна-агрессор сейчас может блокировать любую резолюцию". "На определенном этапе, также через голосование на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, может быть сформирован международный трибунал по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины. Это является одним из самых эффективных механизмов создания такого трибунала, и работа по переговорам с юристами и делегациями продолжается, – поясняет Игорь Попов. – Вторжение России в Украину рассматривается как нарушение Устава ООН и базовых принципов и ценностей этой организации

Дипломатический фронт очень важен, но дипломатическое давление будет эффективным лишь в сочетании с победами Вооруженных сил Украины на поле боя, с освобождением территорий и консолидацией украинского общества вокруг этой цели, констатирует президент аналитического центра "Политика".

Генсек ООН в очередной раз подтвердил, что должна быть восстановленная территориальная целостность нашей страны

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов обращает внимание, что это был уже третий визит Гуттериша в Украину с начала полномасштабной войны. Соответственно, Киев – это сейчас стратегическое направление для ООН. И усилия этой организации во многом направлены на поддержку нашей страны, констатирует эксперт.

"По вопросам зернового соглашения, вполне вероятно, всё будет в порядке. Мировая продовольственная безопасность очень важна, а Украина является частью такой продбезопасности. Несмотря на потери во время года полномасштабной войны, у нас есть множество мощных агрохолдингов. И в рамках зернового соглашения идет активная помощь, в том числе, странам, которые рискуют столкнуться с голодом. Так что тут возможны именно дипломатические подвижки", – считает Николай Спиридонов.

С демилитаризацией ЗАЭС, по его мнению, дела обстоят сложнее.

"Когда россияне захватили контроль над этой атомной электростанцией, это поставило под угрозу не только украинскую или европейскую, но и мировую безопасность. Ведь в случае какой-либо аварии – это будет катастрофа всемирного масштаба, – поясняет эксперт. – Вопрос по ЗАЭС – сложный, россияне там окопались довольно серьезно. Надеемся, у них хватит благоразумия уйти оттуда без боевых действий. Потому что боевые действия на территории АЭС – это что-то запредельное. И тут ООН может сыграть свою роль, поясняя РФ, что с украинской АЭС той придется уйти".

Что касается справедливого мира – Зеленский в очередной раз напомнил о соответствующей формуле, предложенной Украиной, отмечает Николай Спиридонов. А генсек ООН в очередной раз подтвердил, что должна быть восстановленная территориальная целостность нашей страны в международно признанных границах, а виновные в агрессии – наказаны. Тут, акцентирует эксперт, и руководство ООН, и подавляющее число входящих туда стран, демонстрируют полную поддержку Украины.

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