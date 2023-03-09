Итоги визита Гуттериша в Киев: какие вопросы удастся сдвинуть с места, используя механизмы ООН

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Кравцев Сергей
Во время визита в Киев генсека ООН Антониу Гуттериша он заявил о важности продления "зернового соглашения", а также о необходимости демилитаризации Запорожской АЭС. Кроме того, он подчеркнул, что в Украине должен восторжествовать справедливый мир согласно Уставу ООН (суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами Украины). Что можно сказать по итогам визита? По каким вопросам могут произойти дипломатические подвижки, по каким – всё придется решать силой оружия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш. Фото - сайт Офиса президента Украины
Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов поясняет:
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По словам эксперта, за время полномасштабной войны одним из наиболее успешных направлений кооперации стало посредничество ООН в "Черноморской зерновой инициативе". Эта программа, напоминает Игорь Попов, должна быть продолжена и после 18 марта, когда истекает срок действующих договоренностей. Поставки зерна из Украины – важный рычаг для укрепления наших дипломатических позиций в Африке и на Ближнем Востоке. Это понимают и в России, и ищут способы для срыва зерновой сделки, подчеркивает эксперт.
К годовщине полномасштабной агрессии Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по поводу войны в Украине, напоминает эксперт. Эта резолюция требует от РФ полного вывода ее вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий, а также закрепляет ключевые положения формулы мира президента Зеленского. Резолюцию поддержали представители 141 страны.
Дипломатический фронт очень важен, но дипломатическое давление будет эффективным лишь в сочетании с победами Вооруженных сил Украины на поле боя, с освобождением территорий и консолидацией украинского общества вокруг этой цели, констатирует президент аналитического центра "Политика".
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов обращает внимание, что это был уже третий визит Гуттериша в Украину с начала полномасштабной войны. Соответственно, Киев – это сейчас стратегическое направление для ООН. И усилия этой организации во многом направлены на поддержку нашей страны, констатирует эксперт.
С демилитаризацией ЗАЭС, по его мнению, дела обстоят сложнее.
Что касается справедливого мира – Зеленский в очередной раз напомнил о соответствующей формуле, предложенной Украиной, отмечает Николай Спиридонов. А генсек ООН в очередной раз подтвердил, что должна быть восстановленная территориальная целостность нашей страны в международно признанных границах, а виновные в агрессии – наказаны. Тут, акцентирует эксперт, и руководство ООН, и подавляющее число входящих туда стран, демонстрируют полную поддержку Украины.
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