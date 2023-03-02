Почему Украине важно добиться продления зернового соглашения – какую роль может сыграть Турция

Российский министр иностранных дел Лавров заявил, что продление "пакетного" зернового соглашения (истекает 18 марта) возможно только, если "будут учтены интересы российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки". Как ситуация вокруг зерновой сделки может развиваться дальше? Какие рычаги воздействия на Россию следует применить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Надо более активно включаться в борьбу против агрессора, который хочет сорвать "зерновое соглашение", всячески его тормозит

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко рассуждает так:

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"Важно понимать, что "зерновая сделка" крайне важна для решения проблем логистики украинского экспорта. Причем, это вопрос не только Украины, но и всего мира. Миллионы людей уже почувствовали то, что мы не можем поставлять продукцию на мировой рынок, как было до начала широкомасштабной российской агрессии".

По словам эксперта, до вторжения врага почти 80% экспорта продуктов сельскохозяйственного происхождения (зерно, растительное масло, комбикорма) мы осуществляли морскими путями. Но из-за новой фазы войны РФ заблокировала такие возможности. В итоге теряют и Украина, и мир.

"Потому надо более активно включаться в борьбу против агрессора, который хочет сорвать "зерновое соглашение", всячески его тормозит. Причем включаться не только тем, кто сделал такой коридор возможным (Турция, Украина + ООН как международная структура, вынудившие Россию пойти на такие договоренности), но и странам Африки, Азии, нуждающимся в нашей продукции. В обеспечении безопасного коридора могут принимать участие те же Франция, Великобритания. Не как члены НАТО, а проявив личную инициативу. И предупредив Путина – если он попробует напасть на военные корабли, которые стоят там ради спасения от голодной смерти миллионов людей, нуждающихся в украинском продовольствии, то получит адекватный ответ. И это увидит весь мир", – поясняет Леонид Козаченко.

То, что Россия требует взамен продолжения работы этого коридора – расширение собственных поставок на мировой рынок, может быть рассмотрено, считает он. Но речь должна идти только о продовольствии. Не о нефти, нефтепродуктах или удобрении. Плюс – в таком случае мы должны получить возможность отгружать продукцию не только из Одесской, но и из Николаевской области.

"Если всё обернется именно таким образом, мы стабилизируем ситуацию на внутреннем рынке, а также устраним дефицит продовольствия в мире", – констатирует Леонид Козаченко.

Анкара может надавить на Москву в вопросе продления "зерновой сделки"

По мнению эксперта Международного института демократий, экс-командира 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгения Дикого, ключевой рычаг давления на россиян в данном вопросе – у турецкого президента Эрдогана.

"Он не меньше, чем Украина, заинтересован в том, чтобы зерновое соглашение работало. Заключение этой сделки стало ключевым элементом в политике лидера Турции касательно арабских и африканских стран. Он показал, что может способствовать появлению такого рода договоренностей, способствующих снижению рисков голода в государствах, которые также стали жертвами российской агрессии против Украины. По сути – жертвами борьбы РФ против Запада, на чём, кстати, тоже играет Эрдоган в стиле "вы могли пострадать из-за противостояния Запада с Россией, но я вас спас, открыв зерновой коридор". Учитывая такие игры президента Турции в "ни вашим, ни нашим", учитывая его постоянные реверансы в стороны РФ, пусть теперь и ищет рычаги влияния на своего торгового партнера, которому помогает обходить санкции", – считает Евгений Дикий.

А надавить Анкара на Москву может. Прошлой осенью, напоминает эксперт, когда россияне заявили, что не хотят продлевать действие зернового соглашения, Турция четко дала понять – коридор продолжит действовать, независимо от того, будет ли участвовать в этом РФ.

И те несколько дней, когда российских наблюдателей не было, коридор работал быстрее всего. Сумели спокойно пройти суда, которые ранее неделями стояли, ожидая, пока российские инспектора соблаговолят их осмотреть. В итоге представители страны-агрессора скорее вернулись в соглашение, чтобы иметь возможность тормозить работу коридора и сохранить лицо.

"Сейчас, если россияне не захотят продлять соглашение, срок которого истекает 18 марта, лучшее, что может сделать Эрдоган, повторить осенний финт. Дать понять, что Турция, Украина и ООН прекрасно справятся и без РФ. Если последняя решится выйти из соглашения, она точно не рискнет пытаться атаковать этот коридор, идя на военный конфликт не просто с Турцией, но – с НАТО. Это прекрасно понимает Эрдоган. Понимает всё, думаю, и Путин", – констатирует Евгений Дикий.

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