Зерновая сделка продлена на 4 месяца: о чем это говорит – может ли вскоре заработать порт Николаева

Зерновую сделку продлили на 120 дней, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он также отметил, что Украина обратилась к гарантам Инициативы (Турции и ООН) с предложением продолжить ту минимум на год и привлечь к ней порт Николаев. Как оцениваете данное решение и перспективы расширения морского зернового коридора? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Зерно. Фото: из открытых источников

Рисков для внутренней продовольственной безопасности соглашение не содержит, Украина производит в несколько раз больше, чем потребляет

Заместитель директора Национального института стратегических исследований, Ярослав Жалило акцентирует, что зерновое соглашение очень важно – и для мира в целом, и для Украины в частности.

"Возможность реализации как запасов зерна, так и нового урожая, означает получение страной валютных поступлений от экспорта, поддерживающего курсовую стабильность, доходов – производителями, что означает уплату налогов, оплату труда занятых в этом секторе и т.д. Это и возможность правильно запустить следующий сезонный цикл производства зерна, – отмечает эксперт. – Пока многие производители, особенно мелкие, очень страдали от падения цены на внутреннем рынке. Критичность вопроса сейчас усиливается рисками для энергосистемы (хранение зерна – достаточно энергоемкий процесс, и потеря части урожая из-за нехватки энергии вполне вероятна). Рисков для внутренней продовольственной безопасности соглашение не содержит, поскольку зерна Украина производит в несколько раз больше, чем потребляет".

Вместе с тем, продолжает Ярослав Жалило, надо учитывать, что продолжение сделки также закрепит тенденцию роста стоимости зерна (прежде всего – кормов) на внутреннем рынке. А ввиду девальвированной гривны давление мировых цен может быть ощутимым. Также, по его мнению, следует избежать риска торможения такого позитивного тренда как углубление переработки зерна внутри Украины. Он начался, когда возник избыток зерна. И такое углубление важно, поскольку повышает стабильность продовольственной системы. Очевидно, здесь потребуются правительственные решения по стимулированию, считает эксперт.

"Что касается расширения сделки. Распространение ее на Николаев, что стало возможным по освобождению Херсона (по не подтвержденным пока данным – и Кинбурнской косы), может стать важным фактором усиления безопасности в южном регионе, – уверен Ярослав Жалило. – Кстати, поэтому вряд ли Россия согласится на такое. В то же время, даже для существующей географии коридоров требуется расширение соглашения для возможности поставки в Украину удобрений, определенных видов сельхозтехники и запчастей, элементов инфраструктуры обработки и хранения зерна (немало на Юге уничтожено или похищено оккупантами). Без этого тяжело будет запустить следующий сезонный цикл производства. Это должны понимать зарубежные партнеры Украины – получатели зерна. И лоббировать такое расширение".

Чтобы полноценно использовать зерновые терминалы Николаева, нам нужно еще дальше отодвинуть противника от данного логистического хаба

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко рассуждает так:

"Продление зернового соглашения – очень важное решение для Украины и всего мира. Нам некуда деть собранный урожай. Есть еще остатки с прошлого года. Четыре месяца – маленький срок с точки зрения планирования. Для подвоза продукции в терминалы нужно планировать хотя бы на полгода программу действий, привлекая специальный транспорт и всё остальное. Конечно, продление на год было бы намного удобнее. Но и то, что сделано, уже хорошо".

Леонид Козаченко напоминает, что за четыре месяца действия данного соглашения с Украины удалось вывезти морем почти 12 млн тонн продукции.

"Могли бы и больше, – уверяет он, – если бы не пакости со стороны России. Она применяла такие инструменты торможения движения грузов как очень медленная проверка под предлогом нехватки специалистов. Думаю, это в том или ином виде продолжится".

Что касается гипотетического расширения зернового соглашения на Николаев, то эксперт напоминает, что порт и терминалы там – это был логистический центр, который давал возможность осуществлять более 30% морского экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"Этот хаб, конечно, следует открывать. Но проблема в том, что один берег Днепровского залива, через который корабли выходят из Николаева в открытое море, контролирует украинские военные, а другой – оккупанты. Я сегодня общался с представителем крупной логистической компании. По его словам, иностранные судовладельцы боятся, что с берега россияне могут вести огонь по кораблям, а потом рассказывать, что это стреляла якобы с украинская стороны. Это осложняет открытие данного объекта, даже если будет юридическое решение с подписями Украины, Турции, ООН и РФ, – поясняет Леонид Козаченко. – Так что, скорее всего, чтобы полноценно использовать зерновые терминалы Николаева, нам нужно еще дальше отодвинуть противника от данного логистического хаба. Но открывать его, безусловно, нужно".

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