Резников заинтриговал заявлением об итогах седьмого "Рамштайна"

Министр обороны Украины Алексей Резников весьма лаконично и оптимистично прокомментировал итоги седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны. Глава оборонного ведомства заявил, что свободный мир с Украиной и так будет, пока украинцы не победят. Как передает издание "Комментарии", об этом Резников написал у себя в Тwitter.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Свободный мир с нами, пока мы не победим. Украинская сила сейчас: увеличенный экономический потенциал, лучшая подготовка армии Украины, современная логистика", – говорится в сообщении Резникова.

По его словам, дают повод для оптимизма сразу несколько вещей – это продолжение поддержки и ряд инициатив от наших западных партнеров.

Кроме того, Алексей Резников намекнул, что уже в ожидании "замечательных результатов к следующей встрече в Германии".

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Также издание "Комментарии" сообщало – падение ракеты в Польше, происшедшее 15 ноября, продолжает оставаться топ-темой. Изначально предполагалось, что это – одна из российских ракет, выпущенных по Украине во время массированной атаки. Однако президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что это могла быть ракета от украинской системы ПВО. Между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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