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Резников заинтриговал заявлением об итогах седьмого "Рамштайна"

Министр обороны Украины не стал раскрывать все подробности заседания Контактной группы по вопросам обороны

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Министр обороны Украины Алексей Резников весьма лаконично и оптимистично прокомментировал итоги седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны. Глава оборонного ведомства заявил, что свободный мир с Украиной и так будет, пока украинцы не победят. Как передает издание "Комментарии", об этом Резников написал у себя в Тwitter. 

Резников заинтриговал заявлением об итогах седьмого "Рамштайна"

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Свободный мир с нами, пока мы не победим. Украинская сила сейчас: увеличенный экономический потенциал, лучшая подготовка армии Украины, современная логистика", – говорится в сообщении Резникова.

По его словам, дают повод для оптимизма сразу несколько вещей – это продолжение поддержки и ряд инициатив от наших западных партнеров. 

Кроме того, Алексей Резников намекнул, что уже в ожидании "замечательных результатов к следующей встрече в Германии". 

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что наступает самое некомфортное время года для ведения боевых действий, зима в данном случае на стороне украинской армии, следовательно, у Украины появится еще больше преимуществ на поле боя с россиянами. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.

Также издание "Комментарии" сообщало – падение ракеты в Польше, происшедшее 15 ноября, продолжает оставаться топ-темой. Изначально предполагалось, что это – одна из российских ракет, выпущенных по Украине во время массированной атаки. Однако президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что это могла быть ракета от украинской системы ПВО. Между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1592958812834902016
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