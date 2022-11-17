Зима на стороне ВСУ: министр обороны США рассказал, что ждет россиян в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Зимнее время не станет периодом, когда украинская армия остановит свое наступление. Наоборот, зима будет играть на стороне ВСУ, потому что украинские военные будут лучше оснащены, чем россияне. К тому же украинские силы продолжат наносить прицельные удары по российским путям обеспечения снаряжением. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время общения с журналистами по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7"), которое состоялось в онлайн-формате.
Ллойд Остин. Фото: из открытых источников
Глава оборонного ведомства США уверен, что у украинцев есть все перспективы удержать тот же темп, который они набрали сейчас и продолжить давление на российских военных на поле боя.
Ллойд Остин не стал раскрывать все подробности, отметив лишь, что многие страны, среди которых Канада, оказались очень "щедрыми" и поставили в Украину много снаряжения и вооружения, которое очень хорошо подходит для ведения боевых действий в зимнее время года.
Кроме того, отметил министр, не нужно забывать, что россияне воюют не на своей земле и им будет постоянно не хватать снаряжения, ведь ВСУ будут атаковать пути снабжения ВС РФ.
Глава Минобороны США высказал уверенность, что украинцы будут иметь преимущество в борьбе, как это есть сейчас. "Но они продолжат иметь преимущество при переходе к зиме", — заявил Остин.
По словам Ллойда Остина, украинцы не допустят операционной ошибки и не позволят россиянам получить такую необходимую паузу в войне, чтобы перевооружиться и перегруппироваться.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле не скрывают, что довольны реакцией США на падение ракет в Польше.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
4444
сегодня, 11:01
Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми, большой выбор моделей. Покyпaй по до военной цeнe ----- https://uclck.me/termoua