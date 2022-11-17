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Зима на стороне ВСУ: министр обороны США рассказал, что ждет россиян в Украине

Ллойд Остин прогнозирует, что зимой динамика на поле боя продолжит меняться

сегодня, 07:22 comments1025
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Автор:

Кравцев Сергей

Зимнее время не станет периодом, когда украинская армия остановит свое наступление. Наоборот, зима будет играть на стороне ВСУ, потому что украинские военные будут лучше оснащены, чем россияне. К тому же украинские силы продолжат наносить прицельные удары по российским путям обеспечения снаряжением. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время общения с журналистами по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7"), которое состоялось в онлайн-формате.

Зима на стороне ВСУ: министр обороны США рассказал, что ждет россиян в Украине

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Глава оборонного ведомства США уверен, что у украинцев есть все перспективы удержать тот же темп, который они набрали сейчас и продолжить давление на российских военных на поле боя.

Ллойд Остин не стал раскрывать все подробности, отметив лишь, что многие страны, среди которых Канада, оказались очень "щедрыми" и поставили в Украину много снаряжения и вооружения, которое очень хорошо подходит для ведения боевых действий в зимнее время года.

Кроме того, отметил министр, не нужно забывать, что россияне воюют не на своей земле и им будет постоянно не хватать снаряжения, ведь ВСУ будут атаковать пути снабжения ВС РФ. 

Глава Минобороны США высказал уверенность, что украинцы будут иметь преимущество в борьбе, как это есть сейчас. "Но они продолжат иметь преимущество при переходе к зиме", — заявил Остин.

По словам Ллойда Остина, украинцы не допустят операционной ошибки и не позволят россиянам получить такую необходимую паузу в войне, чтобы перевооружиться и перегруппироваться. 

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Источник: https://twitter.com/DeptofDefense/status/1592938333726191616?t=9uoTAWTuYXJu105Yglv_DQ&s=19
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