Обстрел Украины и падение ракеты в Польше: о чем говорит произошедшее – как понимать вялую реакцию НАТО

Падение ракеты в Польше, происшедшее 15 ноября, продолжает оставаться топ-темой. Изначально предполагалось, что это – одна из российских ракет, выпущенных по Украине во время массированной атаки. Однако президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что это могла быть ракета от украинской системы ПВО. Между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Падение ракеты в Польше. Фото: из открытых источников

Настораживает резкая смена позиций относительно упавшей в Польше ракеты

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев уверен, что не случайно массированный ракетный обстрел Украины, приведший, в том числе, к падению ракеты в Польше, случился именно 15 ноября – во время саммита "Большой двадцатки".

"Саммита, который Путин, напомню, проигнорировал. Акция явно была спланирована. И готовилась под саммит. Потому и не случайно отсутствие там российского диктатора, – считает эксперт. – Таким образом РФ проводит пресловутое повышение ставок. Тестирует реакцию Запада на возможное обострение. При этом продолжая продвигать альтернативу – свои так называемые "мирные инициативы". Не случайно накануне встречи G20 россияне особенно активно продвигали предложения по "мирным соглашениям". Мы видим комплексную работу в ракурсе военно-политического принуждения, в том числе, стран Запада, к переговорам на российских условиях. Дается понять, что РФ готова к эскалации и так называемому режиму самоизоляции. Соответствующая доктрина продвигается Кремлем уже лет десять. А именно – построение нового так называемого "железного занавеса" между Россией и Западом".

Что касается самой ракеты. Дмитрий Снегирев отмечает, что первые сообщения были в стиле – возможно, это российская крылатая ракета Х-101 класса "воздух-земля". Однако в среду, 16 ноября, сперва американский, а потом и польский президенты высказались в стиле – похоже, это не прилет с территории РФ. Мол, ракета класса С-300 могла оказаться частью украинской системы ПВО.

"Лично меня настораживает резкая смена позиций. Сначала информация о возможности российского удара, а потом – что мы видели обломки ракеты, ставшие следствием работы украинской ПВО. Всё это, равно как очень осторожная риторика Запада касательно данного инцидента, указывает на то, что он не готов идти на конфронтацию с Россией, – акцентирует эксперт. – Важно понимать, что ракетный удар по территории Польши подпадает под действие 5-й статьи Устава НАТО о коллективной безопасности, когда нападение на одного из членов Альянса приравнивается к нападению на весь Альянс. И если бы этот удар квалифицировали как именно российский – можно было считать, что имеет место быть прямая интервенция РФ против Польши. И первые заявления польской стороны были выдержаны именно в таком ключе. А потом пошло снижение накала риторики".

Отмечает Дмитрий Снегирев еще один важный момент. А именно – что в Польше сосредоточены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа "Patriot", которые должны были изначально прикрыть не только польское воздушное пространство, но и украинское – хотя бы над западными областями.

"И, если расследование придет к выводу, что на Польшу упали обломки С-300 в результате работы украинской ПВО, можно будет говорить о том, что не сработала собственно польская защита – американские системы "Patriot". А это – очень плохой сигнал, – считает эксперт. – Польша рассматривается как основной хаб в моменте поставок западного вооружения Украине. Соответственно, закрытие польского неба – приоритет. А тут – такие бреши… Еще неприятный момент. Россияне будут использовать данную ситуацию как элемент информационных операций – ратуя за непредоставление Украине систем современных систем ПВО. Будут давить на то, что угроза исходит именно от Украины – для самих стран НАТО, в первую очередь, Польши. Дескать, возможны "прилеты" и в дальнейшем. Эту тему уже пошли "качать" по российским пабликам".

Репутационно нанесен удар по НАТО и по единству внутри блока

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает так:

"Реакция стран НАТО на инцидент с падением ракеты в Польше показала, что Альянс не готов идти на эскалацию конфликта с Россией. И готов, условно говоря, этот раунд отдать РФ. Сохраняя при этом лицо, ведь есть формальный повод – неоднозначное происхождение упавшей ракеты, а также то, что россияне сразу открестились – мол, мы не били и не собираемся бить по Польше. То есть, были созданы все условия, чтобы не эскалировать ситуацию. Но репутационно нанесен удар по НАТО и по единству внутри блока. Уж очень разнились позиции стран Восточной Европы, – и стран Западной Европы, а также США касательно ответа на данный инцидент".

Пока, продолжает эксперт, мы на фазе слов, обсуждений и осуждений. Но в дальнейшем ситуация будет требовать от НАТО некого решительно шага. К примеру – поставок в Украине дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Поясняя это тем, что риски этой войны возрастают, в том числе, для стран Альянса.

"Также генсек Альянса – Йенс Столтенберг – уже сообщил, что после ЧП, происшедшего в Польше, на восточном фланге НАТО будут развернуты дополнительные системы ПВО. Можно предположить, что усилят санкции против РФ, – считает Олег Саакян. – Ведь, как отметил канцлер Германии Олаф Шольц, если бы не было российской агрессии против Украины, не было бы и инцидента с ракетой в Польше".

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