Байден рассказал G7 и НАТО, чья ракета упала в Польше во время обстрела Украины

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО. Как передает издание "Комментарии", об этом агентству "Reuters" стало известно от источника в НАТО в среду.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден ранее сказал журналистам в Индонезии в среду, что ракета вряд ли была выпущена из территории России. Послы НАТО созвали экстренную встречу в среду, чтобы дать ответ на взрыв вблизи украинской границы, который произошел, когда Москва запустила по всей территории Украины множество ракет и дронов.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Варшавы нет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что есть все основания считать, что взорвавшаяся ракета российского производства. В Польшу уже прибыла команда международных экспертов для расследования взрывов.

Стоит отметить, что еще ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники в США, что ракета могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны.

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