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Байден рассказал G7 и НАТО, чья ракета упала в Польше во время обстрела Украины

Послы НАТО созвали экстренную встречу в среду, чтобы отреагировать на взрыв вблизи украинской границы

16 ноября 2022, 13:07 comments2393
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО. Как передает издание "Комментарии", об этом агентству "Reuters" стало известно от источника в НАТО в среду.

Байден рассказал G7 и НАТО, чья ракета упала в Польше во время обстрела Украины

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден ранее сказал журналистам в Индонезии в среду, что ракета вряд ли была выпущена из территории России. Послы НАТО созвали экстренную встречу в среду, чтобы дать ответ на взрыв вблизи украинской границы, который произошел, когда Москва запустила по всей территории Украины множество ракет и дронов.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Варшавы нет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что есть все основания считать, что взорвавшаяся ракета российского производства. В Польшу уже прибыла команда международных экспертов для расследования взрывов.

Стоит отметить, что еще ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники в США, что ракета могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — самолет НАТО отследил ракету, которая упала в Польше.

Также "Комментарии" писали – во вторник, 15 ноября, россияне нанесли новый массированный ракетный удар по Украине, выпустив около 100 ракет. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российское руководство "трусами", подчеркнув, что таким образом войну РФ войну не выиграет, а лишь увеличит размер будущих репараций Украине. О чем говорит российская тактика ракетного террора? Как события в этом противостоянии могут развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/biden-said-ukraine-air-defence-missile-responsible-poland-blast-nato-source-2022-11-16/?fbclid=IwAR0nfT4ZVAgyxsqJvH002sGdj7DnkDoVqrDRvoew9yw5ajlrMA_FLCEBy6U
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Обсуждения

Ігор

16 ноября 2022, 13:23

Та-а-ак!!! Це дійсно так, чи перелякане НАТО шукає цапа: Садового, Тягнибока? В будь-якому разі, це ціна яку сплачує світ за владу Зе. Тепер чекаємо коментарів і відосиків від бородатих корумпованих Медведєвих на банковій. Вони ж ніколи не визнавали своєї відповідальності за шкоду і перетворення України на мотлох.

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