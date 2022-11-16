О чем говорит усилившийся ракетный террор РФ - как события могут развиваться дальше

Во вторник, 15 ноября, россияне нанесли новый массированный ракетный удар по Украине, выпустив около 100 ракет. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российское руководство "трусами", подчеркнув, что таким образом войну РФ войну не выиграет, а лишь увеличит размер будущих репараций Украине. О чем говорит российская тактика ракетного террора? Как события в этом противостоянии могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Первая закономерность в происходящем – чем больше поражений РФ несет в наземных военных операциях, тем больше она будет пытаться ударить в тыл Украины

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев поясняет:

"Несмотря на то, что Россия проигрывает наземную, сухопутную войну, отступает, у нее остаются возможности для нанесения ударов ракетами и дронами по Украине. Причем как по военной, так и по гражданской инфраструктуре".

По словам эксперта, имеющиеся у нас средства ПВО на сегодняшний день не позволяют до конца закрыть небо, прикрыв объекты экономической и другой инфраструктуры от иранских дронов, крылатых или баллистических ракет.

"Первая закономерность в происходящем – чем больше поражений РФ несет в наземных военных операциях, тем больше она будет пытаться ударить в тыл Украины. Экономика, энергетика, инфраструктура (транспортная, дорожная) – это тыл. То, что в том числе, должно обеспечивать успехи на фронте", – отмечает Вадим Карасев.

Второй момент, продолжает он, заключается в том, что наступает военная зима. И в силу климатических, метеорологических условий наземные операции станут менее интенсивны.

"При этом в условиях отопительного сезона, военной зимы, возрастает роль обеспечения повседневной безопасности украинских граждан в ракурсе водоснабжения, электроэнергетики, растет фактор инфраструктуры. Энергетика – это и свет, и тепло, и вода, и связь, и интернет, что важно в цифровую эпоху. Нанося такие удары, РФ хочет не просто вывести из строя объекты критической инфраструктуры, создавая проблемы для украинской энергетики, экономики, армии, но и – напугать Украину, нашу власть, граждан накануне военной зимы. Показать, какой холодной и темной она может быть", – подчеркивает эксперт.

Третий момент, по его словам, следующий. Целенаправленные удары по жд-артериям, по железнодорожным трансформаторным подстанциям наносятся, чтобы создать логистические проблемы для украинской армии, снизив возможности для поставок новой военной техники, боеприпасов на Запорожский, Донецкий и другие фронты.

"Это новые формы ведения затяжной войны, войны на истощение, на измор, на выносливость – украинских властей, общества, экономики, инфраструктуры. Когда-то, не имея возможности захватить ту или иную крепость военным, противник брали ее в осаду. Морил голодом, отсутствием воды. А сегодня такую форму осадной войны использует Россия против Украины, надеясь напугать нас, сломить нашу волю к сопротивлению и вынудить к позорному перемирию на своих условиях, – поясняет Вадим Карасев. – Однако мы собираемся поддаваться. Нас не запугать. Соответствующие службы достаточно эффективно восстанавливают повреждения. А решаться всё будет на поле боя. И чем быстрее мы победим врага, тем меньше у него будет шансов запугивать нас такими формами современного осадного положения".

Крайне важна история с вчерашним ударом российской ракетой по Польше

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что в ракурсе происходящего крайне важна история с вчерашним ударом российской ракетой по Польше.

"Если в НАТО придут к выводу, что это сделано специально, то Альянс не сможет не реагировать, – уверен эксперт. – И часть этой реакции может значить еще более мощное усиление и поддержку Украины".

По словам Александра Палия, Украина сейчас больше всего нуждается в поддержке передовой западной авиацией и поставках дальнобойных ракет, а также западных танков.

"До сих пор на Западе ставили на то, что Украина выиграет и так, без этих поставок, – отмечает эксперт. – Возможно, после массированных обстрелов со стороны РФ территории Украины, а также попадания по территории Польши, что-то изменится".

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