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СМИ: самолет НАТО отследил ракету, которая упала в Польше

Самолет НАТО, который во вторник пролетал над Польшей, наблюдал за событиями в Украине

сегодня, 07:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши во вторник, отследил ракету, которая упала на территории страны. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил военный представитель Альянса, сообщает телеканал "CNN".

СМИ: самолет НАТО отследил ракету, которая упала в Польше

Самолет. Фото: из открытых источников

Представитель НАТО подтвердил информацию о том, что данные с радиолокационными следами была оперативно передана всем союзникам Альянса и Польше.

Отмечается, что самолеты НАТО постоянно патрулируют границу Украины с Польшей, как и границу с другими странами Североатлантического альянса. Усилилось такое патрулирование с 24 февраля, когда и произошло полномасштабной вторжение российских войск в Украину. Самолет, который во вторник пролетал над Польшей, фиксировал те события, которые происходили в Украине.

При этом представитель НАТО, сославшись на конфиденциальность данных, отказался сообщать, откуда именно летела ракета, которая упала на территории Польши.

Напомним, во второй половине 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Одна из ракет упала практически на границе Украины и Польши. В правительстве Польши заявили, что это ракета российского производства, но в Минобороны России заявили, что Москва не наносила удары по Польше, а вся информация о падении российской ракеты – провокация. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, на какой город Россия больше всего направила ракет во время одной из самых массированных атак 15 ноября.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-11-15-22/h_0e9998b95cc350da4c684f162b3f2f9e
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