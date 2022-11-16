Стало известно, на какой город Россия больше всего направила ракет

Как передает издание "Комментарии", столица Украины продолжает оставаться целью № 1 для страны-агрессора. Только за 15 ноября в районе Киева подразделения ПВО сбили 18 ракет, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Ракеты. Фото: из открытых источников

"Я благодарю наши силы противовоздушной обороны! Сегодня в районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21", — отметил Сергей Попко и выразил украинским военным благодарность.

Стоит отметить, что 15 ноября, российская армия осуществила самую массированную ракетную атаку по Украине, начиная с 24 февраля. В Воздушных силах ВСУ заявили, что оккупанты выпустили по Украине 100 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "шахидов".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие города больше всего пострадали от российской атаки и где начались перебои с электричеством.

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Ранее "Комментарии" писали – по информации Генштаба ВСУ, военный комиссариат Брестской области Республики Беларусь (РБ) объявил тендер на печать бланков предписаний, мобилизованных в количестве 50 тысяч экземпляров до 31 декабря. Как Украине минимизировать риски ударов и вторжения со стороны Беларуси, к которому она, по данным Офиса президента, готовится? Как и почему может развиваться ситуация на фронте в ближайшее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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