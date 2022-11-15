У Зеленского отреагировали на новый массированный ракетный обстрел

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российское руководство "трусами" — таким образом войну они не выиграют, а лишь увеличат размер репараций Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом Ермак написал у себя в Telegram.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

"Трусы, что только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они не выиграют, все восстановим", – написал глава ОП.

Стоит отметить, 15 ноября россияне нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Кроме Киева, взрывы были слышны в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В воздушных силах ВСУ уже сообщили, что Россия выпустила по территории Украины около 100 ракет.

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Также издание "Комментарии" сообщало – по информации Генштаба ВСУ, военный комиссариат Брестской области Республики Беларусь (РБ) объявил тендер на печать бланков предписаний, мобилизованных в количестве 50 тысяч экземпляров до 31 декабря. Как Украине минимизировать риски ударов и вторжения со стороны Беларуси, к которому она, по данным Офиса президента, готовится? Как и почему может развиваться ситуация на фронте в ближайшее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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